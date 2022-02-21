Відверта провокація: прикордонники спростували причетність ЗСУ до обстрілу прикордонного пункту ФСБ РФ

У ФСБ не змогли вказати точне місце обстрілу і розповіли лише про "150 метрів від російсько-українського кордону в межах Ростовської області", заявили у ДПСУ.

Заява прикордонної служби ФСБ РФ по Ростовській області про попадання снаряду в пункт відомства вранці 21 лютого нібито з України — це відверта провокація. Про це повідомив пресцентр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

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ФСБ не вказує на точне місце обстрілу, а говорить про "150 метрів від російсько-українського кордону в межах Ростовської області", зазначили прикордонники.

Ростовська область межує з підконтрольними Україні територіями Луганської області та з неконтрольованою ділянкою українського кордону, протяжність якого понад 400 км, наголосили у ДПСУ.

Українські прикордонники не отримували від співробітників ФСБ інформацію про будь-які нестандартні ситуації.

"Окремі джерела, на які посилаються російські ресурси, зазначають, що може йтися про територію, розташовану поряд з неконтрольною ділянкою кордону, у Некліновському районі Ростовської області", — зазначили в ДПСУ.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов 21 лютого заперечував причетність Збройних сил України до обстрілу прикордонного пункту ФСБ у Ростовській області. За його словами, Росія "може фантазувати скільки завгодно" і до цього треба бути готовим.

Нагадаємо, що 21 лютого росЗМІ публікували кадри "попадання снаряда з України" у прикордонний пункт ФСБ. Російське агентство РБК писало, що інцидент стався біля хутора Щербакова у маріупольському напрямку.

19 лютого 2022 року росЗМІ повідомляли про снаряд, який вибухнув у Тарасівському районі Ростовської області. Член оборонного комітету Держдуми Віктор Соболєв після цього закликав ввести російські війська на Донбас і визнати "незалежність" так званих "Л/ДНР".