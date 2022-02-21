"Сьогодні вирішимо": Путін сказав, коли розгляне питання щодо незалежності "Л/ДНР" (відео)

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв згадав 2008-й рік, коли Росія визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії. Спікерка Радфеду Валентина Матвієнко додала, що Росія "ніколи нічого не робила поганого" Україні.

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого заслухав членів Ради безпеки РФ про визнання незалежності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР" та пообіцяв ухвалити остаточне рішення. Про це він повідомив за підсумками засідання Ради безпеки РФ, яке транслювали на YouTube.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Я вашу думку почув, рішення (щодо визнання "ЛДНР" — ред.) буде ухвалене сьогодні. Я вам хочу подякувати за цю зустріч, за цю нараду", — сказав він.

Після цього висловлювання Путіна трансляція засідання Ради безпеки припинилася.

Визнання незалежності "Л/ДНР" підтримали заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв, а також спікери Ради федерацій та Держдуми Валентина Матвієнко та В'ячеслав Володін.

Медведєв під час виступу згадав 2008 рік, коли Росія визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії. Матвієнко пояснила необхідність визнання терористичних організацій "моральним боргом" РФ. За її словами, Росія "ніколи нічого не робила поганого" Україні.

Міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев вважає за необхідне визнати незалежність "Л/ДНР" у межах Донецької та Луганської областей. "Обов'язковим" визнання республік назвав глава Росгвардії Віктор Золотов.

Секретар Ради безпеки Микола Патрушев назвав такий крок захистом РФ людей, які живуть в ОРДЛО. Прем'єр-міністр Михайло Мішустін виступив за звернення до США та визнавати "ЛНР" та "ДНР", якщо "не буде жодних зрушень".

У засіданні Ради безпеки брали участь міністри закордонних справ та оборони Сергій Лавров і Сергій Шойгу, заступник голови адміністрації президента Дмитро Козак і голова Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін.

[ + – ] Шойгу вважає, що Україна може створити ядерну зброю Фото: РІА Новини

Зазначимо, що Шойгу заявляв про наявність в України можливостей щодо створення ядерної зброї, які перевершують Північну Корею та Іран.

Нагадаємо, що 21 лютого глави окупаційних адміністрацій "ДНР" та "ЛНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник попросили владу Росії визнати незалежність двох "республік".

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков коментував 21 січня можливість визнання Росією незалежності "Л/ДНР". Тоді він казав, що ситуація зараз "дуже надто напружена і здійснювати кроки, які можуть її посилити, не варто".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв про можливість визнання "Л/ДНР". З цього питання він хоче домовлятися з Путіним. "Поділимося останнім шматком хліба зі страждальцями на Донбасі", — говорив він.