"Поділимося останнім шматком хліба": Лукашенко не проти визнати "ЛДНР" та надати допомогу "страждальцям" Донбасу

Білоруський президент також готовий допомогти мешканцям Чернігова, проте не уточнив, за яких обставин вони цю допомогу попросять.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко не відкидає можливості визнання самопроголошених "Луганської та Донецької народних республік". Щодо цього питання білоруський лідер домовлятиметься з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє агентство "БелТА".

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Лукашенко після ознайомлення з процесом спільних з Росією навчань "Союзна рішучість-2022" відповів на запитання журналістів, які поцікавилися в нього щодо його ставлення до визнання Росією "ЛДНР".

"Ми домовимося з Путіним, як нам зробити, щоб було краще для Росії та для Білорусі. Але це буде спільне рішення", — відповів білоруський президент.

Журналісти зазначили, що сьогодні ситуація на Сході України знову загострилася і сторони, що конфліктують, звинуватили одне одного в обстрілах. На що Лукашенко відповів, що Білорусь надасть будь-яку підтримку Росії, зокрема й військову, якщо вона вирішить прийти на допомогу "страждальцям" на Донбасі.

Щобільше, білоруський президент готовий допомагати жителям Чернігова, однак за яких обставин вони потребуватимуть допомоги від Лукашенка, він не уточнив.

"Ми Росії надамо будь-яку підтримку. І військову, і, якщо буде треба, економічну. Поділимося останнім шматком хліба, точно так і зі страждальцями на Донбасі. Якщо це в Чернігові — і чернігівцям допомагатимемо. Це наша тверда позиція", — заявив Лукашенко .

Президент наголосив, що зараз не час з'ясовувати "хто має рацію, хто винен". Головне — це встановлення миру в Україні, але для того, щоб він настав, не треба "танцювати під певними командирами, що сидять за океаном".

Нагадаємо, що президент Олександр Лукашенко не назвав точний час, коли збройні сили РФ залишать територію Білорусі. За його словами, виведення російських військ із території Білорусі — це його "справа з Путіним".

Також Лукашенко заявив, що залишиться "вічним президентом", якщо країни Заходу не припинять атакувати Білорусь. До того ж він пригрозив розміщенням у країні не лише ядерної, а й "над'ядерної" зброї в разі потреби.