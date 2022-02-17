"Поделимся последним куском хлеба": Лукашенко не против признать "ЛДНР" и оказать помощь "страдальцам" Донбасса

Белорусский президент также готов помочь жителям Чернигова, однако не уточнил, при каких обстоятельствах они эту помощь попросят.

Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает возможность признание самопровозглашенных "Луганской и Донецкой народных республик". По этому вопросу белорусский лидер будет договариваться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство "Белта".

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Лукашенко после ознакомления с ходом совместных с Россией учений "Союзная решимость-2022" ответил на вопросы журналистов, которые поинтересовались у него о его отношении к признанию Россией "ЛДНР".

"Мы договоримся с Путиным, как нам поступить, чтобы было лучше для России и для Беларуси. Но это будет совместное решение", — ответил белорусский президент.

Журналисты отметили, что сегодня ситуация на Востоке Украины вновь обострилась, и конфликтующие стороны обвинили друг друга в обстрелах. На что Лукашенко ответил, что Беларусь окажет любую поддержку России, в том числе и военную, если она решит прийти на помощь "страдальцам" на Донбассе.

Более того, белорусский президент готов помогать жителям Чернигова, однако при каких обстоятельствах они будут нуждаться в помощи от Лукашенко, он не уточнил.

"Мы России окажем любую поддержку. И военную, и, если будет надо, экономическую. Поделимся последним куском хлеба, точно так и со страдальцами на Донбассе. Если это в Чернигове — и черниговцам будем помогать. Это наша твердая позиция", — заявил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что сейчас не время выяснять "кто прав, кто виноват". Главное — это установление мира в Украине, но для того, чтобы он наступил, не нужно "танцевать под определенных командиров, которые сидят за океаном".

Напомним, что президент Александр Лукашенко не назвал точное время, когда вооруженные силы РФ покинут территорию Беларуси. По его словам, вывод российских войск из территории Беларуси — это его "дело с Путиным".

Также Лукашенко заявил, что останется "вечным президентом", если страны Запада не прекратят атаковать Беларусь. Более того, он пригрозил размещением в стране не только ядерного, но и "сверхьядерного" оружия в случае необходимости.