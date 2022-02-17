"Буду вечным": Лукашенко заявил, что останется президентом, если "Запад продолжит нападать"

Белорусский лидер не исключает, что в Беларуси может разместиться ядерное оружие в случае угроз от врагов и противников.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если страны Запада будут продолжать атаковать Беларусь, он будет вечным президентом. Политик утверждает, что нигде не говорил о том, когда уйдет с поста президента. Кроме того, Лукашенко пригрозил размещением ядерного оружия в стране. Об этом он сообщил журналистам после того, как проинспектировал ход российско-белорусских военных учений "Союзная решимость — 2022" на полигоне Осиповичский, передает беларусское информационное агентство Белта.

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Глава Беларуси обвинил страны запада во вмешательстве во внутреннюю политику Беларуси, в том числе на выборах президента в 2020 году.

"Я говорил при каких условиях (уйду с поста — Ред). Если Запад коллективный, прежде всего американцы, снимут Беларусь с мушки прицела и не станут переворачивать у нас тут всякими способами, как было в 2020 году, все будет законно, аккуратно и будет раньше, чем вы хотите или они хотят… Если вы будете нас по-прежнему атаковать, как в 2020 году, я буду вечным президентом", — сказал Лукашенко.

Кроме того, белорусский президент заявил о готовности разместить в стране ядерные боеголовки. Александр Лукашенко пойдет на такие шаги в случае угрозы для Беларуси от врагов и соперников. По его словам, он разместит не только ядерное, но и "сверхьядерное" оружие. Однако если для страны не будет исходить никаких угроз, то и ядерное оружие в Беларуси "здесь 100 лет не нужно", сказал Лукашенко.

"В случае необходимости, если такие бестолковые, глупые шаги предпримут наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхъядерное, перспективное, для того чтобы защитить свою территорию", — заявил президент Беларуси.

Напомним, Лукашенко заявлял, что страны Запада хотят развязать войну в Украине с Россией и Беларусью. По его словам, Минск к обострению в Украине не причастен. Лидер Беларуси обвинил США, Британию и европейские страны в том, что они перебрасывают своих военных в Польшу и страны Балтии. Таким образом страны давят на Россию, чтобы она вывела свои войска из Беларуси. Лукашенко добавил, что российские войска они выведут, когда захотят и когда здесь закончатся совместные российско-белорусские учения.

Ранее глава Беларуси говорил, что войны с Украиной не будет, если внутри страны никто не будет устраивать провокации. Он утверждает, что Украина всячески пытается "прощупать" Беларусь: то залетит беспилотник, самолет или вертолет. По его словам, Киев начал гибридную войну против Минска в экономической и информационной сфере.