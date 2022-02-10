Лукашенко заявил, что войны не будет, если "обезумевшие нац*ки в Украине не устроят провокации"

По словам Лукашенко, наша страна всячески пытается "прощупать" Беларусь: то самолет залетит, то беспилотник. Вдобавок начата гибридная война в СМИ и экономической сфере.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время назначений новых чиновников в разные ведомства заявил, что войны не будет, если в Украине никто не устроит провокаций. Об этом сообщает оппозиционный сайт Reformation.

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Во время назначения нового замначальника Генштаба Павла Муравейко, Лукашенко заявил, что главным фактором против войны ныне является привычка к комфорту.

"Я просто убежден, что никакой горячей войны не будет. Уж слишком мы привыкли к комфорту. А из зоны комфорта вылезти и начать воевать", — заявил президент.

После этого он заявил, что войны не будет, если только не будет провокации со стороны Украины. По мнению президента, украинская сторона сейчас пытается "прощупать" соседа. То беспилотник залетит, то вертолет или самолет. Плюс, по словам Лукашенко, люди часто пересекают границу с Беларусью.

"Если обезумевшие какие-то там нац*ки в Украине не устроят провокацию, воевать не будем, мы не подошли к этой войне", — сказал президент Беларуси.

Вместе с этим против страны, по мнению Александра Лукашенко, начали гибридную войну в экономической сфере и информационной. Поэтому задача Муравейко на посту будет состоять в отслеживании настроений в армии.

Напомним, Александр Лукашенко пригрозил Украине остановкой поставки топлива и электроэнергии. Также президент заявлял, что Путин ему обещал присвоить полковника российской армии.

Ныне в Беларуси проходят учения "Союзная решимость 2022" вблизи границы с Украиной. На них будет отработка "отражения внешней агрессии" и "защита Союзного государства".