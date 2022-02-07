Лукашенко угрожает Украине остановкой поставок электроэнергии и топлива

В случае эскалации конфликта между Россией и Украиной, утверждает Лукашенко, Минск будет не на стороне Киева.

Беларусь прекратит поставлять в Украину электроэнергию и горюче-смазочные материалы, если начнется эскалация конфликта между нашей страной и Россией. Об этом заявил самопровозглашенный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

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"Если вы (Украина — ред.) столкнетесь с Россией — мы будем не с вами. Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ, с Россией вместе и электричество", — сказал Лукашенко.

Он также заявил, что Беларусь и Россия очертили некие красные линии, и можно получить ответ, если их переступить. Ответом может стать даже ракетный удар по территории Украины, признался белорусский диктатор в интервью Соловьеву.

Отметим, что в 2021 году, по информации консалтинговой группы "А-95", на Беларусь и Россию пришлось 62% всего украинского рынка дизтоплива.

Также Украина в связи с недостаточным количеством угля на украинских ТЭС в этом отопительном сезоне вынуждена импортировать электричество с Беларуси. По данным "Укрэнерго", на данный момент импорт электроэнергии из соседней страны составляет 600 МВт/час.

[ + – ] Украина импортирует электроэнергию из Беларуси

Ранее стало известно, что в феврале Украина на 72 часа полностью отключится от энергосистем России и Беларуси, чтобы протестировать блоки своих электростанций.

Отметим, что это не первое недружественное заявление Лукашенко в сторону Украины за последнее время. Ранее он сказал, что "Володя Зеленский сразу трухнул", когда появилась угроза войны с Россией и Беларусью. Также он считает, что такая "война продлится максимум 3-4 дня", потому что "некому будет против нас воевать".

Украина объединится с Беларусью и РФ в одно государство через 15 лет, уверен глава Беларуси.