Лукашенко угрожает Украине остановкой поставок электроэнергии и топлива
В случае эскалации конфликта между Россией и Украиной, утверждает Лукашенко, Минск будет не на стороне Киева.
Беларусь прекратит поставлять в Украину электроэнергию и горюче-смазочные материалы, если начнется эскалация конфликта между нашей страной и Россией. Об этом заявил самопровозглашенный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.
"Если вы (Украина — ред.) столкнетесь с Россией — мы будем не с вами. Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ, с Россией вместе и электричество", — сказал Лукашенко.
Он также заявил, что Беларусь и Россия очертили некие красные линии, и можно получить ответ, если их переступить. Ответом может стать даже ракетный удар по территории Украины, признался белорусский диктатор в интервью Соловьеву.
Отметим, что в 2021 году, по информации консалтинговой группы "А-95", на Беларусь и Россию пришлось 62% всего украинского рынка дизтоплива.
Также Украина в связи с недостаточным количеством угля на украинских ТЭС в этом отопительном сезоне вынуждена импортировать электричество с Беларуси. По данным "Укрэнерго", на данный момент импорт электроэнергии из соседней страны составляет 600 МВт/час.
Ранее стало известно, что в феврале Украина на 72 часа полностью отключится от энергосистем России и Беларуси, чтобы протестировать блоки своих электростанций.
Отметим, что это не первое недружественное заявление Лукашенко в сторону Украины за последнее время. Ранее он сказал, что "Володя Зеленский сразу трухнул", когда появилась угроза войны с Россией и Беларусью. Также он считает, что такая "война продлится максимум 3-4 дня", потому что "некому будет против нас воевать".
Украина объединится с Беларусью и РФ в одно государство через 15 лет, уверен глава Беларуси.