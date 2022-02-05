"Володя Зеленский сразу трухнул", – Лукашенко о вероятности войны в Украине (видео)

По мнению белорусского президента, если война с Украиной начнется, она продлится три-четыре дня, потому что против них "некому будет воевать".

Белорусский президент Александр Лукашенко дал почти двухчасовое интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, в котором, в частности, рассказал о перспективах начала большой войны в Украине и Европе. Фрагмент беседы, посвященный этому вопросу, опубликовал "Пул Первого" в Twitter.

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По словам Лукашенко, он не видит масштабных боевых действий в Европе, поскольку люди "очень комфортно живут" и в землянку лезть не захотят.

"Нам не привыкать. А вот американцы не сядут. Они далеко. Для них это счастье, если Европа взорвется", – парировал Соловьев.

[ + – ] Интервью Лукашенко и Соловьева продолжалось почти два часа

Президент Беларуси уверен, что в Европе понимают, что воевать с Беларусью и Россией, особенно Россией "бесперспективно", а в качестве аргумента привел действия ОДКБ во время протестов в Казахстане:

"ОДКБ что показало? Пока они там развернутся и перешлют сюда какие-то войска, мы уже будем стоять у Ла-Манша. Они это знают! И вот в чем ценность ОДКБ, что мы показали. Хотя сколько-то сил там у нас было, всего ничего. Но мы показали. А если б надо, то там бы увеличились эти силы. Мы возле Алматы, а Путин в Нурсултане взяли аэропорт под контроль. Теперь же понятно, почему их взяли. Просто мы же пешком не пришли бы туда. За тысячи километров, в течение нескольких часов после нашего принятого решения. Мы с Путиным всю ночь обсуждали эту проблематику, там сели наши войска. А в Европе будет проще… Мы не говорим о ядерном и прочем каком-то оружии, но нас лучше не трогать".

Соловьев отметил, что они (американцы) хотят, чтобы Россия воевала с Украиной.

"Украина никогда с нами не будет воевать. Война продлится максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. Те, которых показывают с деревянными автоматами, как они тренируются, так мы сейчас выйдем с тобой вон в соседний зал и снимем на мобильный телефон тренировку эту и покажем…. И как только чуть-чуть запахло, Володя Зеленский сразу трухнул", – заявил Лукашенко. Что именно имел в виду под этими словами политик, станет известно в понедельник, 7 февраля, когда полная версия почти двухчасового интервью выйдет в эфир на главных каналах Беларуси и России.

Также во время беседы с Соловьевым президент Беларуси пояснил журналисту, чем он отличается от беглого президента Украины Виктора Януковича. По его словам, когда в стране начались беспорядки, он не стал убегать. Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что большая часть оружия в те дни поставлялась протестующим с Украины.

[ + – ] Лукашенко рассказал, чем он отличается от Виктора Януковича

Напомним, Лукашенко заявил о намерениях вернуть Украину в лоно "нашего славянства". По его мнению Запад пытается "утопить в крови российско-украинское братство".