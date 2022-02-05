"Володя Зеленський одразу злякався", – Лукашенко про ймовірність війни в Україні (відео)

На думку білоруського президента, якщо війна з Україною розпочнеться, вона триватиме три-чотири дні, бо проти них "нікому буде воювати".

Білоруський президент Олександр Лукашенко дав майже двогодинне інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову, в якому, зокрема, розповів про перспективи початку великої війни в Україні та Європі. Фрагмент бесіди, присвячений цьому питанню, опублікував "Пул Першого" в Twitter.

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За словами Лукашенка, він не бачить масштабних бойових дій у Європі, оскільки люди дуже комфортно живуть і в землянку лізти не захочуть.

"Нам не звикати. А ось американці не сядуть. Вони далеко. Для них це щастя, якщо Європа вибухне", – резюмував Соловйов.

[ + – ] Інтерв'ю Лукашенка та Соловйова тривало майже дві години

Президент Білорусі впевнений, що в Європі розуміють, що воювати з Білоруссю та Росією, особливо Росією "безперспективно", а як аргумент навів дії ОДКБ під час протестів у Казахстані:

"ОДКБ що показало? Поки вони там розгорнуться і перешлють сюди якісь війська, ми вже стоятимемо біля Ла-Маншу. Вони це знають! Й ось у чому цінність ОДКБ, що ми показали. Хоча скільки сил там у нас було. Але ми показали... А якби треба, то там збільшилися б ці сили... Ми біля Алмати, а Путін у Нурсултані взяли аеропорт під контроль... Тепер же зрозуміло, чому їх узяли... Просто ми ж пішки не прийшли б туди. За тисячі кілометрів, протягом кількох годин після нашогоухваленого рішення. Ми з Путіним усю ніч обговорювали цю проблематику, там сіли наші війська. А в Європі буде простіше... Ми не говоримо про ядерну та іншу якусь зброю, але нас краще не чіпати".

Соловйов зазначив, що вони (американці) хочуть, щоб Росія воювала з Україною.

"Україна ніколи з нами не воюватиме. Війна триватиме максимум 3-4 дні. Там нікому буде проти нас воювати. Ті, яких показують з дерев'яними автоматами, як вони тренуються, так ми зараз вийдемо з тобою он у сусідню залу і знімемо на мобільний телефон тренування це і покажемо... І як тільки трохи запахло, Володя Зеленський одразу тзлякався", – заявив Лукашенко. Що саме мав на увазі під цими словами політик, стане відомо у понеділок, 7 лютого, коли повна версія інтерв'ю вийде в ефір на головних каналах Білорусі та Росії.

Також під час бесіди з Соловйовим президент Білорусі пояснив журналісту, чим він відрізняється від президента України Віктора Януковича, який утік у Ростов. За його словами, коли в країні почалися заворушення, він не став тікати. Крім того, Лукашенко наголосив, що більша частина зброї в ті дні постачалася протестувальникам саме з України.

[ + – ] Лукашенко розповів, чим він відрізняється від Віктора Януковича

Нагадаємо, Лукашенко заявив про наміри повернути Україну в лоно "нашого слов'янства". На його думку, Захід намагається "утопити в крові російсько-українське братство".