Лукашенко обвинил Украину во вмешательстве в ситуацию в Беларуси

Действующий президент Беларуси заявил, что самое важное для него – “не допустить разжигания в Минске какого-то пожара”.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил ряд иностранных государств, в том числе и Украину, во вмешательстве во внутренние дела страны. По его словам, протестами в Беларуси управляют Украина, Польша, Литва и Чехия.

Об этом сообщает БелТА.

"Оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает. Вы вчера слышали заявление министра иностранных дел России Лаврова, который уже в открытую заявил, что происходит на границе", – заявил Лукашенко.

Он добавил, что белорусские власти готовы отреагировать на "любые негативные телодвижения в адрес Беларуси".

Лукашенко также заявил, что самое важное для него – "не допустить разжигания в Минске какого-то пожара".

"Для нас самое важное – не допустить разжигания в Минске какого-то пожара. Потому что так бывает всегда: начинается со столицы и перекидывается на всю страну", – сказал он.

Напомним, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что ситуацию в Беларуси дестабилизируют "200 экстремистов, подготовленных в Украине". Кроме того, по словам Лаврова, якобы в Украине существуют лагеря "по подготовке таких экстремистов": в частности, в Волынской и Днепропетровской областях.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал заявление Сергея Лаврова "плодом болезненной фантазии".