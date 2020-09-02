Лавров нашел украинский "след" в протестах в Беларуси

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что ситуацию в Беларуси дестабилизируют "200 экстремистов, подготовленных в Украине".

Их целью "является раскачивание ситуации в республике и перевод мирных протестов в горячую фазу". Об этом Лавров заявил на брифинге после переговоров с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.

"Есть подтвержденные сведения о том, что подобная деятельность ведется из территории Украины. Там есть и "Трезубец" Степана Бандеры, и С-14, есть "Национальный корпус", есть "Правый сектор". Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Беларуси", – заявил он.

По словам Лаврова, якобы в Украине существуют лагеря "по подготовке таких экстремистов": в частности, в Волынской и Днепропетровской областях.

"Те, кто пытаются всеми правдами и неправдами спровоцировать беспорядки, спровоцировать нарушение законов, они прекрасно понимают, что такой национальный диалог оставит их на обочине истории. Поэтому они и пытаются свести все к экстремистским провокациям, пытаются спровоцировать правоохранителей, – добавил глава МИД РФ.

Министр также считает, что спецслужбы РФ и Беларуси должны этим заниматься украинскими "экстремистами" более предметно.

"Мы будем категорически пресекать подобного рода попытки, тем более, попытки использовать многосторонние структуры, в которых Россия и Беларусь участвуют, чтобы такими провокациями заниматься", – добавил Лавров.

Напомним, протесты в Беларуси начались 9 августа, когда завершились президентские выборы в стране. В первые дни против митингующих применялась сила, а также силовики массово проводили задержания.

Против протестующих применялись резиновые пули, светошумовые гранаты и даже летальное оружие. По данным ООН, во время акций протеста в Беларуси погибли четверо демонстрантов.

Местные правозащитные организации сообщают, что в Беларуси погибли не менее пяти человек. Еще семь человек находились критическом состоянии в реанимации.