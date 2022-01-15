"Нас не перемогти": Лукашенко заявив, що придумав операцію ОДКБ у Казахстані разом із Путіним

За словами президента Білорусі, "миротворці" врятували Казахстан від знищення без пострілів та спецоперацій лише однією своєю присутністю.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив перед військовими після їхнього повернення з Казахстану. У ході виступу він також заявив, що "миротворчу" операцію в Казахстані було вигадано разом з Путіним. Про це повідомляє Белта.

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За словами Лукашенка, операція ОДКБ у Казахстані — це сигнал усім, хто "точить мечі" по периметру кордону РФ та Білорусі. Якби не "миротворці", то Казахстан би був знищений. Тільки це й урятувало країну. При цьому без вогню стрілянини та спеціальних операцій військовим країнам ОДКБ вдалося забезпечити порядок у Казахстані.

"Ви показали всім, що з нами воювати небезпечно. Більше того, неможливо. Нас перемогти неможливо. Це головний підсумок вашої операції", — заявив президент Білорусі.

Також він додав, що операцію з введення військ у Казахстан було придумано разом із президентом Росії Володимиром Путіним протягом години. Вже після цього деталізували її міністр оборони РФ та Білорусі Шойгу та Хренін.

"Було намічено задум, міністерства оборони під керівництвом Шойгу і Хреніна деталізували в генеральних штабах задум двох президентів, і вже за кілька годин вилетіли перші літаки до Казахстану. Все було зроблено швидко і рішуче, без вагань", — заявив Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запросив військову допомогу ОДКБ для розгону протестів. Було ухвалено рішення ввести 2500 військових з РФ та кількох інших країн.

Під час операції Лукашенко закликав протестувальників стати на коліна перед військовими. З 13 січня розпочалося виведення сил ОДКБ.