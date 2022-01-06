"Треба стати на коліна": Лукашенко звернувся до бунтівників у Казахстані (відео)

Казахи, які беруть участь у заворушеннях, як стверджує президент Білорусі, повинні вибачитися перед військовими для "згладжування тріщини в країні".

Революціонери в Казахстані мають припинити заворушення всередині країни та піти на переговори з чинною владою. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко під час наради, яка відбулася 6 січня.

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За його словами, країни-члени ОДКБ зважилися на запровадження "миротворчого" контингенту, щоб "нікому не віддавати Казахстан".

Олександр Лукашенко закликав бунтівників припинити свої протести всередині країни та піти на переговори з президентом Касимом-Жомартом Токаєвим, якого він вважає "освіченою людиною".

"Перевернути країну — дорого потім її буде відновлювати. І там протиріччя між кланами, групами дай боже які, ще треба буде домовитися. Треба, по-народному кажучи, піти, стати на коліна, вибачитися перед військовими, щоб цю тріщину згладити, яка намітилася, і сідати з владою, з Токаєвим", — продовжив президент у ході наради.

Революцію на вулицях Казахстану Олександр Лукашенко назвав "повчальним уроком для Білорусі".

[ + – ] Лукашенко закликав казахів стати на коліна та припинити масові протести

Нагадаємо, увечері 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв назвав бунтівників терористами й оголосив про формування контртерористичного штабу. Глава держави також звернувся до партнерів із ОДКБ та закликав їх надати військову допомогу для придушення революції.

6 січня Вірменія за рішенням прем'єр-міністра Нікола Пашиняна направила своїх військових до Казахстану для розгону повстанців. Крім того, своїх десантників для придушення революції направила Російська Федерація.