"Надо стать на колени": Лукашенко обратился к мятежникам в Казахстане (видео)

Участвующие в беспорядках казахи, как утверждает президент Беларуси, должны извиниться перед военными для "сглаживания трещины в стране".

Революционеры в Казахстане должны прекратить беспорядки внутри страны и пойти на переговоры с действующей властью. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе совещания, которое состоялось 6 января.

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По его словам, страны-члены ОДКБ решились на ввод "миротворческого" контингента, чтобы "никому не отдавать Казахстан".

Александр Лукашенко призвал мятежников прекратить свои протесты внутри страны и пойти на переговоры с президентом Касымом-Жомартом Токаевым, которого он считает "образованным человеком".

"Перевернуть страну — дорого потом ее будет восстанавливать. И там противоречия между кланами, группами дай бог какие, еще надо будет договориться. Надо, по-народному говоря, пойти, стать на колени, извиниться перед военными, чтобы эту трещину сгладить, которая наметилась, и садиться с властью, с Токаевым", — продолжил президент в ходе совещания.

Революцию на улицах Казахстана Александр Лукашенко назвал "поучительным уроком для Беларуси".

[ + – ] Лукашенко призвал казахов стать на колени и прекратить массовые протесты

Напомним, вечером 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал мятежников террористами и объявил о формировании контртеррористического штаба. Глава страны также обратился к партнерам по ОДКБ и призвал их оказать военную помощь для подавления революции.

6 января Армения по решению премьер-министра Никола Пашиняна направила своих военных в Казахстан для разгона мятежников. Помимо этого, своих десантников для подавления революции направила Российская Федерация.