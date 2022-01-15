"Нас не победить": Лукашенко заявил, что придумал операцию ОДКБ в Казахстане вместе с Путиным

По словам президента Беларуси, "миротворцы" спасли Казахстан от уничтожения без выстрелов и спецопераций, только одним своим присутствием.

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил перед военными после их возвращения из Казахстана. В ходе выступления он также заявил, что "миротворческую" операцию в Казахстане была придумана вместе с Путиным. Об этом сообщает Белта.

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По словам Лукашенко, операция ОДКБ в Казахстане — это сигнал всем, кто "точит мечи" по периметру границы РФ и Беларуси. Если бы не "миротворцы", то Казахстан бы был уничтожен. Только это и спасло страну. При этом без огня стрельбы и специальных операций, военным стран ОДКБ удалось обеспечить порядок в Казахстане.

"Вы показали всем, что с нами воевать опасно. Более того, невозможно. Нас победить невозможно. Это главный итог вашей операции", — заявил президент Беларуси.

Также он добавил, что операцию по вводу войск в Казахстан была придумана вместе с президентом России Владимиром Путиным в течение часа. Уже после этого детализировали ее министр обороны РФ и Беларуси Шойгу и Хренин.

"Был намечен замысел, министерства обороны под руководством Шойгу и Хренина детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов, и уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан. Все было сделано быстро и решительно, без колебаний", — заявил Александр Лукашенко.

Напомним, 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запросил военную помощь ОДКБ для разгона протестов. Было принято решение ввести 2500 военных из РФ и нескольких других стран.

В ходе операции Лукашенко призвал протестующих стать на колени перед военными. С 13 января начался вывод сил ОДКБ.