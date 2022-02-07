Лукашенко погрожує Україні зупинкою постачання електроенергії та палива

У разі ескалації конфлікту між Росією та Україною, стверджує Лукашенко, Мінськ буде не на боці Києва.

Білорусь припинить постачати в Україну електроенергію та паливно-мастильні матеріали, якщо розпочнеться ескалація конфлікту між нашою країною та Росією. Про це заявив самопроголошений президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко в інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Якщо ви (Україна — ред.) зіткнетеся з Росією — ми будемо не з вами. Ми відріжемо всякі поставки не лише ПММ, з Росією разом і електрику", — сказав Лукашенко.

Він також заявив, що Білорусь та Росія окреслили якісь червоні лінії, і можна отримати відповідь, якщо їх переступити. Відповіддю може стати навіть ракетний удар по території України, зізнався білоруський диктатор в інтерв'ю Соловйову.

Зазначимо, що у 2021 році, за інформацією консалтингової групи "А-95", на Білорусь та Росію припало 62% всього українського ринку дизпалива.

Також Україна у зв'язку з недостатньою кількістю вугілля на українських ТЕС цього опалювального сезону змушена імпортувати електрику з Білорусі. За даними "Укренерго", наразі імпорт електроенергії із сусідньої країни становить 600 МВт/годину.

[ + – ] Україна імпортує електроенергію з Білорусі

Раніше стало відомо, що у лютому Україна на 72 години повністю відключиться від енергосистем Росії та Білорусі, щоб протестувати блоки своїх електростанцій.

Зазначимо, що це не перша недружня заява Лукашенка в бік України останнім часом. Раніше він сказав, що "Володя Зеленський одразу труснув", коли з'явилася загроза війни з Росією та Білоруссю. Також він вважає, що така "війна триватиме максимум 3-4 дні", тому що "нікому буде проти нас воювати".

Україна об'єднається з Білоруссю та РФ в одну державу через 15 років, упевнений глава Білорусі.