"Путин обещал мне полковника российской армии присвоить", - Лукашенко (видео)

По словам Лукашенко несмотря на то, что служил он в советской армии, президент РФ обещал дать погоны. В Кремле заявили, что так сделать невозможно.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву заявил, что президент РФ Владимир Путин обещал ему присвоить звание полковника ВС РФ. Об этом передает Белта.

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По словам Лукашенко, ему обещали присвоить звание полковника в российской армии несмотря на то, что сам он проходил службу в советской армии.

"Путин полковник — обещал мне полковника присвоить. … Российской армии", — заявил Лукашенко.

На вопрос Соловьева как президент независимой Беларуси может быть полковником российской армии, Лукашенко ответил, что это его проблема, а не ведущего: "Пообещал — делай".

"Вы хотите, чтобы полковник Путин вам присвоил звание полковника и было два полковника? Будет два полковника во главе России и Беларуси?", – спросил ведущий.

"Мы ему (Путину) потом присвоим звание генерала", – ответил Лукашенко.

В ходе диалога ведущий также отметил, что президент Беларуси служил в советской армии, поэтому если Путин присвоит звание полковника советской армии, то это оправдает заявления о желании вернуть СССР Путиным.

Реакция Кремля на слова Лукашенко о присвоении звания полковника

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что подобное действие невозможно.

"Путин не имеет права присваивать звания в армии другой страны", — заявил Песков.

Напомним, в этом же интервью Лукашенко заявил, что война с Украиной продлится 3-4 дня из-за того что "некому будет воевать против них". А сама Украина станет частью "Союзного государства" с Беларусью и Россией. При экономической необходимости он также не исключает вхождения других стран бывшего СССР.