"Путін обіцяв мені полковника російської армії присвоїти", — Лукашенко (відео)

За словами Лукашенка, незважаючи на те, що служив він у радянській армії, президент РФ обіцяв дати погони. У Кремлі заявили, що так зробити неможливо.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю пропагандисту Володимиру Соловйову заявив, що президент РФ Володимир Путін обіцяв йому надати звання полковника ЗС РФ. Про це повідомляє "Белта".

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За словами Лукашенка, йому обіцяли привласнити звання полковника в російській армії, незважаючи на те, що сам він проходив службу в радянській армії.

"Путін полковник — обіцяв мені полковника присвоїти... Російської армії", — заявив Лукашенко.

На запитання Соловйова, як президент незалежної Білорусі може бути полковником російської армії, Лукашенко відповів, що це його проблема, а не ведучого: "Пообіцяв — роби".

"Ви хочете, щоб полковник Путін вам присвоїв звання полковника і було два полковники? Буде два полковники на чолі Росії та Білорусі?" — запитав ведучий.

"Ми йому (Путіну) потім дамо звання генерала", – відповів Лукашенко.

У ході діалогу ведучий також зазначив, що президент Білорусі служив у радянській армії, тому якщо Путін надасть звання полковника радянської армії, то це виправдає заяви про бажання повернути СРСР Путіним.

Реакція Кремля на слова Лукашенка щодо присвоєння звання полковника

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що подібна дія неможлива.

"Путін не має права надавати звання в армії іншої країни", — заявив Пєсков.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Лукашенко заявив, що війна з Україною триватиме 3-4 дні через те, що "нікому буде воювати проти них". А сама Україна стане частиною "Союзної держави" з Білоруссю та Росією. За економічної необхідності він також не виключає входження інших країн колишнього СРСР.