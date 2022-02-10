Лукашенко заявив, що війни не буде, якщо "знавіснілі нац*ки в Україні не влаштують провокації"

За словами Лукашенка, наша країна всіляко намагається "прощупати" Білорусь: то літак залетить, то безпілотник. До того ж розпочато гібридну війну в ЗМІ та економічній сфері.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, призначаючи нових чиновників у різні відомства, заявив, що війни не буде, якщо в Україні ніхто не влаштує провокацій. Про це повідомляє опозиційний сайт Reformation.

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Призначаючи нового заступника начальника Генштабу Павла Муравейка, Лукашенко заявив, що головним фактором проти війни нині є звичка до комфорту.

"Я просто переконаний, що жодної гарячої війни не буде. Аж надто ми звикли до комфорту. А із зони комфорту вилізти й почати воювати", — заявив президент.

Після цього він заявив, що війни не буде, якщо не буде провокації з боку України. На думку президента, українська сторона зараз намагається "прощупати" сусіда. Чи то безпілотник залетить, чи то вертоліт, чи літак. Плюс, за словами Лукашенка, люди часто перетинають кордон із Білоруссю.

"Якщо божевільні якісь там нац*ки в Україні не влаштують провокацію, воювати не будемо, ми не підійшли до цієї війни", — сказав президент Білорусі.

Водночас проти країни, на думку Олександра Лукашенка, розпочали гібридну війну в економічній сфері та інформаційній. Тому завдання Муравейка на посту відстежувати настрої в армії.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко пригрозив Україні зупинити постачання палива та електроенергії. Також президент заявляв, що Путін йому обіцяв привласнити полковника російської армії.

Нині в Білорусі проходять навчання "Союзна рішучість 2022" поблизу кордону з Україною. На них відпрацьовують "відбиття зовнішньої агресії" та "захист Союзної держави".