"Буду вічним": Лукашенко заявив, що залишиться президентом, якщо "Захід продовжить нападати"

Білоруський лідер не виключає, що у Білорусі може розміститися ядерна зброя у разі загроз від ворогів та противників.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що якщо країни Заходу продовжуватимуть атакувати Білорусь, він буде вічним президентом. Політик стверджує, що ніде не говорив про те, коли піде з посади президента. Крім того, Лукашенко погрожував розміщенням ядерної зброї в країні. Про це він повідомив журналістам після того, як проінспектував хід російсько-білоруських військових навчань "Союзна рішучість – 2022" на полігоні Осиповичський, передає білоруське інформаційне агентство Белта.

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Глава Білорусі звинуватив країни заходу у втручанні у внутрішню політику Білорусі, зокрема на виборах президента у 2020 році.

"Я говорив, за яких умов (піду з поста — Ред). Якщо Захід колективний, перш за все американці, знімуть Білорусь з мушки прицілу і не перевертатимуть у нас тут усілякими способами, як було у 2020 році, все буде законно, акуратно і буде раніше, ніж ви хочете або вони хочуть… Якщо ви нас як і раніше атакуватимете, як у 2020 році, я буду вічним президентом", — сказав Лукашенко.

Крім того, білоруський президент заявив про готовність розмістити у країні ядерні боєголовки. Олександр Лукашенко піде на такі кроки в разі загрози Білорусі від ворогів та суперників. За його словами, він розмістить не лише ядерну, а й "над'ядерну" зброю. Однак, якщо для країни не буде жодних загроз, то і ядерна зброя в Білорусі "тут 100 років не потрібна", сказав Лукашенко.

"У разі потреби, якщо такі безглузді, дурні кроки зроблять наші супротивники та суперники, ми розмістимо не лише ядерну зброю, а й ще над'ядерну, перспективну, для того, щоб захистити свою територію", — заявив президент Білорусі.

Нагадаємо, Лукашенко заявляв, що країни Заходу хочуть розв'язати війну в Україні з Росією та Білоруссю. За його словами, Мінськ до загострення в Україні не причетний. Лідер Білорусі звинуватив США, Британію та європейські країни у тому, що вони перекидають своїх військових до Польщі та країн Балтії. Таким чином, країни тиснуть на Росію, щоб вона вивела свої війська з Білорусі. Лукашенко додав, що російські війська вони виведуть, коли захочуть і коли тут закінчаться спільні російсько-білоруські навчання.

Раніше глава Білорусі говорив, що війни з Україною не буде, якщо всередині країни ніхто не влаштовуватиме провокації. Він стверджує, що Україна всіляко намагається "промацати" Білорусь: то залетить безпілотник, літак чи вертоліт. За його словами, Київ розпочав гібридну війну проти Мінська в економічній та інформаційній сфері.