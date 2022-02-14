"Виведемо, коли вирішимо з президентом РФ", — Лукашенко про завершення військових навчань (відео)

Глава Білорусі впевнений, що Захід хоче розв'язати воєнний конфлікт між Україною та Білоруссю з Росією.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з українським політиком, колишнім спікером Верховної Ради Олександром Морозом заявив, що Захід хоче розв'язати конфлікт між Україною з одного боку та Росією з Білоруссю з іншого. Мінськ же, за його словами, до загострення стосунків з Україною не причетний, повідомляє агенція "Белта".

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"Ми до загострення наших відносин практично не маємо жодного стосунку. Ми проводили ясну, зрозумілу політику для українського народу. Я і зараз дотримуюсь цієї політики. Ми рідні люди, ми сусіди. Це від бога", — зазначив Лукашенко.

За словами глави Білорусі, Заходу треба сьогодні розв'язати конфлікт між країнами та "повоювати чужими руками, чужими людьми".

Також він наголосив, що виведення російських військ з території Білорусі — "це наша справа з Путіним".

"Ми найближчим часом зустрінемося і ухвалимо рішення, коли, в які терміни, за яким графіком виводити Звідси Збройні Сили Російської Федерації", — зазначив Лукашенко.

Також він сказав, що США перекидають тисячі військових до кордону Білорусі, у Польщу та Прибалтику. Великобританія та інші європейські країни також перекидають свої збройні сили. Водночас, Захід, на думку Лукашенка, тисне, щоб Росія вивела війська з Білорусі.

"Виведемо тоді, коли вирішимо з Президентом Росії це зробити і коли закінчаться тут навчання. Це ми прийматимемо рішення: це наша територія", — підкреслив Лукашенко.

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Нагадаємо, зараз у Білорусі тривають білорусько-російські спільні військові навчання "Союзна рішучість — 2022", які відбуватимуться на низці білоруських полігонів до 20 лютого.

Сьогодні міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним. Сторони домовилися відправити аташе на навчання. Білорусь на "Заметіль-2022", а Україна на "Союзну рішучість-2022".

Тим часом, деякі експерти висловлюють думку, що Росія може використати територію Білорусі для нападу на Україну.

За повідомленнями ЗМІ, РФ завершує підготовку до масштабної операції проти України.