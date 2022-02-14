Резніков провів телефонну розмову з міністром оборони Білорусі: про що говорили

Сторони домовилися відправити аташе на навчання. Білорусь на "Заметіль-2022", а Україна на "Союзну рішучість-2022".

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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Вказується, що розмова відбулася для відновлення атмосфери діалогів, зниження градусів публічних заяв, а також забезпечення безпеки в регіоні. Міністри обговорили питання реалізації заходів щодо підвищення довіри та прозорості під час проведення навчань поруч із кордонами.

Резніков повідомив Хреніну хід проведення масштабних навчань "Заметіль-2022", які мають оборонний характер. Сторони домовилися, що аташе з питань оборони з Білорусі прибуде на українські навчання "Заметіль", а український аташе до Білорусі на "Союзну рішучість 2022", які проводять спільно з Росією.

"Я неодноразово наголошував, що відносини між українським і білоруським народами особливі. Наші почуття дуже теплі. Якісь загрози чи провокації з боку України щодо Білорусі виключені, це просто неможливо. Віктор Геннадійович також запевнив мене у відсутності ризиків і загроз для України з території Республіки Білорусь", — заявив Резніков за підсумками переговорів.

У Міноборони Білорусі заявили, що під час розмови сторони обговорили питання стану співпраці у військовій сфері. Хренін наголосив, що український народ є братерським для Білорусі.

Нагадаємо, на навчаннях "Спільна рішучість-2022" вперше відпрацюють знищення української армії. Україна проходитиме під назвою "Республіка Дніпровія". Вони продовжаться до 20 лютого.

Українські навчання "Заметіль-2022" стартували 9 лютого, вони охоплять певні райони по всій країні.