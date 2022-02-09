Охоплять усю країну: в Україні стартували масштабні навчання "Заметіль-2022"

На маневрах українські військові відпрацьовуватимуть управління військами під час ведення бойових дій.

У Збройних силах України розпочалися командно-штабні навчання "Заметіль-2022", на яких буде відпрацьовано управління угрупованнями військ під час ведення бойових дій. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

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Головною метою навчань є придбання та нарощування оперативних можливостей органів військового управління, військових частин і підрозділів Збройних сил та інших складових безпеки й оборони держави здійснювати управління військами під час ведення оборонних дій у кризовому регіоні.

Масштабні маневри охоплять певні райони в усій країні. Проходитимуть навчання протягом лютого.

Повідомляється, що навчання є плановим заходом у межах підготовки військ. Протягом минулого року ЗСУ провели майже 5 тисяч заходів бойової підготовки. 70 із них були командно-штабними навчаннями із залученням військ. 2500 тактико-спеціальних навчань різних видів. Цього року, як заявляють у Генштабі, програма бойової підготовки є не менш насиченою. ЗСУ постійно готуються та готові реагувати на будь-який розвиток ситуації з безпекою.

Нагадаємо, з 10 по 20 лютого в Білорусі пройдуть навчання "Союзна рішучість-2022", у межах яких буде відпрацьовано знищення української армії. Також повідомлялося, що в Україні пройшли великі навчання протитанкових резервів, які відпрацьовували знищення противника.