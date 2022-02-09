Охватят всю страну: в Украине стартовали масштабные учения "Заметіль-2022"

На маневрах украинские военные будут отрабатывать управление войсками во время ведения боевых действий.

В Вооруженных силах Украины начались командно-штабные учения "Заметіль-2022", на которых будет отработано управление группировками войск во время ведения боевых действий. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

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Главной целью учений является приобретение и наращивание оперативных возможностей органов военного управления, военных частей и подразделений Вооруженных сил и других составляющих безопасности и обороны государства осуществлять управление войсками в ходе ведения оборонных действий в кризисном регионе.

Масштабные маневры охватят определенные районы на территории всей страны. Проходить учения будут в течении февраля.

Сообщается, что учения являются плановым мероприятием в рамках подготовки войск. В течение прошлого года ВСУ провели почти 5 тысяч мероприятий боевой подготовки. 70 из них был командно-штабными учениями с привлечением войск. 2500 тактико-специальных учений разных видов. В этом году, как заявляют в Генштабе, программа боевой подготовки является не менее насыщенной. ВСУ постоянно готовятся и готовы реагировать на любое развитие ситуации с безопасностью.

Напомним, с 10 по 20 февраля в Беларуси пройдут учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будет отработано уничтожение украинской армии. Также сообщалось, что в Украине прошли крупные учения противотанковых резервов, которые отрабатывали уничтожение противника.