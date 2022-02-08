Отражали нападение "врага": в Украине прошли крупные учения противотанковых резервов (видео)

Украинские военные отрабатывали занятия по уничтожению противника, который пытается прорвать оборону на танкоопасных и десантноопасных направлениях.

На нескольких полигонах боевой подготовки продолжаются комплексные тактико-специальные занятия по отражению удара условного врага, который пытается прорвать оборону. Об этом сообщает Командование объединенных сил ВС Украины в Facebook.

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Учения проходят в рамках отражения нападения условного врага, который пытается прорвать оборону на танко- и десантноопасных направлениях. К ним привлекли инженерные подразделения для установки минных заграждений, танковые подразделения и противотанковую артиллерию.

По словам командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, такие тренировки должны максимально сокращать время от поступления приказа командира подразделения, принятия решения и до его практической реализации конкретным экипажем.

Противотанковый резерв быстро и организованно выдвинулся в указанные рубежи, а инженерно-саперная группа без задержек совершила установку минных заграждений. В свою очередь танкисты выдвинулись в район ожидания. Затем было отработано развертывание в боевой порядок на огневом рубеже, чтобы отбить наступление условного врага, а также отход и перемещение в район сосредоточения.

"Во время разведки боем танковые экипажи определили главные силы противника и заставили его проявить себя. Уже после того, как условный противник разоблачил себя, танкисты вступили в бой", — подчеркнул Наев.

Как сообщают в командовании, опыт АТО и ООС показал, что именно танки являются одним из основных элементов в наступательной операции. Поэтому противотанковые и общевойсковые резервы всегда должны быть готовы к огневому поражению врага.

Напомним, министр обороны Алексей Резников анонсировал учения ВСУ с применением поставленного Западом оружия — Javelin, NLAW, Bayraktar.

Ранее бойцы Нагвардии, Нацполиции и ГСЧС проводили учения в Чернобыльской зоне отчуждения. Отрабатывалась тактика ведения боевых действий в урбанизированной местности.