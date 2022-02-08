Відбивали напад "ворога": в Україні пройшли великі навчання протитанкових резервів (відео)

Українські військові відпрацьовували заняття зі знищення противника, який намагається прорвати оборону на танконебезпечних і десантнонебезпечних напрямках.

На кількох полігонах бойової підготовки продовжуються комплексні тактико-спеціальні заняття щодо відображення удару умовного ворога, який намагається прорвати оборону. Про це повідомляє Командування об'єднаних сил ЗС України у Facebook.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Навчання відбуваються в межах відбиття нападу умовного ворога, який намагається прорвати оборону на танко- та десантнонебезпечних напрямках. До них залучили інженерні підрозділи для встановлення мінних загороджень, танкові підрозділи та протитанкову артилерію.

За словами командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва, такі тренування мають максимально скорочувати час від надходження наказу командира підрозділу, прийняття рішення та до його практичної реалізації конкретним екіпажем.

Протитанковий резерв швидко й організовано висунувся в зазначені рубежі, а інженерно-саперна група без затримок здійснила встановлення мінних загороджень. У свою чергу, танкісти висунулися в район очікування. Потім було відпрацьовано розгортання в бойовий порядок на вогневому рубежі, щоб відбити наступ умовного ворога, а також відхід і переміщення в район зосередження.

"Під час розвідки боєм танкові екіпажі визначили головні сили противника та змусили його проявити себе. Уже після того, як умовний противник викрив себе, танкісти вступили в бій", — наголосив Наєв.

Як повідомляють у командуванні, досвід АТО й ООС показав, що саме танки є одним із основних елементів у наступальній операції. Тому протитанкові та загальновійськові резерви завжди повинні бути готові до вогневої поразки ворога.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков анонсував навчання ЗСУ із застосуванням поставленої Заходом зброї — Javelin, NLAW, Bayraktar.

Раніше бійці Нагвардії, Нацполіції та ДСНС проводили навчання в Чорнобильській зоні відчуження. Відпрацьовувалася тактика ведення бойових дій в урбанізованій місцевості.