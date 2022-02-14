Резников провел телефонный разговор с министром обороны Беларуси: о чем говорили

Стороны договорились отправить атташе на свои учения. Беларусь на "Заметіль-2022", а Украина на "Союзную решимость-2022".

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Указывается, что разговор состоялся для восстановления атмосферы диалогов, снижения градуса публичных заявлений, а также для обеспечения безопасности в регионе. Министры обсудили вопрос реализации мероприятий по повышению доверия и прозрачности во время проведений учений рядом с границами.

Резников сообщил Хренину ход проведения масштабных учений "Заметіль-2022", которые носят оборонительный характер. Стороны договорились, что атташе по вопросам обороны из Беларуси прибудет на украинские учения "Заметіль", а украинский атташе в Беларусь на "Союзная решимость 2022", которые проводят совместно с Россией.

"Я неоднократно подчеркивал, что отношения между украинским и белорусским народами особенные. Наши чувства очень теплые. Какие-либо угрозы или провокации со стороны Украины по отношению к Беларуси исключены, это просто невозможно. Виктор Геннадиевич также заверил меня в отсутствии рисков и угроз для Украины с территории Республики Беларусь", — заявил Резников по итогам переговоров.

В Минобороны Беларуси заявили, что во время разговора стороны обсудили вопросы состояния сотрудничества в военной сфере. Хренин подчеркнул, что украинский народ является братским для Беларуси.

Напомним, на учениях "Совместная решимость-2022" впервые отработают уничтожение украинской армии. Украина будет проходить под названием "Республика Днепровья". Они продлятся до 20 февраля.

Украинские учения "Заметіль-2022" стартовали 9 февраля, они охватят определенные районы по всей стране.