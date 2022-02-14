"Выведем, когда решим с президентом РФ", — Лукашенко про завершение военных учений (видео)

Глава Беларуси уверен, что Запад хочет развязать военный конфликт между Украиной и Беларусью с Россией.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с украинским политиком, бывшим спикером Верховной Рады Александром Морозом заявил, что Запад хочет развязать конфликт между Украиной с одной стороны и Россией с Беларусью — с другой. Минск же, по его словам, к обострению отношений с Украиной не причастный, сообщает агентство "Белта".

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"Мы к обострению наших отношений практически не имеем никакого отношения. Мы проводили ясную, понятную политику для украинского народа. Я и сейчас придерживаюсь этой политики. Мы родные люди, мы соседи. Это от бога", — отметил Лукашенко.

По словам главы Беларуси, Западу нужно сегодня развязать конфликт между странами и "повоевать чужими руками, чужими людьми".

Также он подчеркнул, что вывод российских войск из территории Беларуси — "это наше дело с Путиным".

"Мы в ближайшее время встретимся и примем решение, когда, в какие сроки, по какому графику выводить отсюда Вооруженные Силы Российской Федерации", — отметил Лукашенко.

Также он сказал, что США перебрасывает тысячи военных к границе Беларуси, в Польшу и Прибалтику. Британия и другие европейские страны также перебрасывают свои вооруженные силы. В то же время, Запад, по мнению Лукашенко, давит, чтобы Россия вывела войска из Беларуси.

"Выведем тогда, когда решим с Президентом России это сделать и когда закончатся здесь учения. Это мы будем принимать решение: это наша территория", — подчеркнул Лукашенко.

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Напомним, сейчас в Беларуси продолжаются белорусско-российские совместные военные учения "Союзная решимость — 2022", которые будут проходить на ряде белорусских полигонов по 20 февраля.

Сегодня министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. Стороны договорились отправить атташе на свои учения. Беларусь на "Заметіль-2022", а Украина на "Союзную решимость-2022".

Тем временем некоторые эксперты высказывают мнение, что Россия может использовать территорию Беларуси для нападения на Украину.

По сообщениям СМИ, РФ завершает подготовку к масштабной операции против Украины.