"Остались считанные дни": РФ завершает подготовку к масштабной операции против Украины, - CIT

Российская армия в скором времени достигнет готовности к вторжению в Украину. Для этого РФ подготовила Росгвардию и "кадыровцев", авиацию, сухопутные войска и флот.

Последние полтора месяца Россия "ударными темпами" продолжает накапливать войска у границ Украине. РФ готовит не только Сухопутные войска, но и авиацию, флот и Войска нацгвардии. Об этом сообщается в обзоре исследователей Conflict Intelligence Team.

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Как указывают исследователи, подготовка к масштабной операции практически завершена или будет завершена в течении считанных дней. Авторы собрали все актуальные данные по состоянию на вечер 13 февраля. Они выделили несколько направлений:

Беларусь

Брянская область

Курская область

Белгородская область

Ростовская область

Оккупированный Крым и флот

Авиация

Росгвардия и "кадыровцы"

Российские войска в Беларуси

С начала января была замечена переброска войск из Восточного военного округа РФ. Позднее стало известно, что их перебрасывают в Беларусь для учений "Союзная решимость-2022". При этом часть российского контингента расположилась в местах, где проведение учений не озвучивалось. В частности, в нескольких километрах от границы с Украиной в Гомельской области.

На полигонах и аэродромах также фиксируются российские войска, в частности в районе Речицы. В районе Зябровки отмечалось присутствие десантной техники. Исследователи считают, что это может быть одним из признаков готовности к наступлению.

[ + – ] Переброска войск в Калиновичах

Брянская область

С конца 2021 года в CIT отмечали переброску российских войск в район Унечи, Клинцев и Климово у границ с Черниговской областью. Вероятно, там была переброшена техника из 90-й танковой дивизии Центрального округа. Туда же перебрасывают технику из 41-й общевойской армии.

[ + – ] Переброска войск в Брянской области

[ + – ] Станция Унеча, Брянская область

Как пишут авторы, в Минобороны РФ не комментируют скопление войск ни в этой области, ни в какой-либо другой. Из Брянской области российские военные могут двинуться на Чернигов, а оттуда на Киев. При этом в Чернигове находится штаб оперативного командования "Север" ВСУ.

Курская область

Войска 138-й мотострелковой бригады из 6-й общевойсковой армии еще в конце 2021 года были переброшены в Курскую область. Сама бригада базирует в Ленинградской области. На полигоне "Постоялые Дворы" фиксировали не только эту бригаду, но и эшелоны техники других подразделений: 9-й гвардейской артиллерийской бригады, а также 200-й мотострелковой бригады из состава объединенного стратегического командования "Северный Флот".

[ + – ] Танки на эшелоне в Архангельской области [ + – ] "Мста-С" в Новгородской области

[ + – ] Скопление войск со спутника

Исследователи отмечают, что на одном из эшелонов были замечены "Буки" и другая техника, которая двигалась в направлении Глухова (Сумская область). 21-й отдельная мотострелковая бригада вместе с 297-м зенитной бригадой могут принять участие в операции на юго-запад от Киева по трассе М02.

Также в районе Суджи, что в Курской области была обнаружена колонна техники. Они были засняты в меньше чем 10 км от Украины и в 40 км от Сум. Однако установить принадлежность и цели автоколонны не удалось.

Белгородская область

В Белгородскую область перебрасывают технику из 1-й танковой армии из Смоленской и Московской областей. В Веселую Лопань, которая находится в пределах 40 км от Украины, переброшены САУ 2С7 "Пион" или 2С7М "Малка". Заявляется, что дальности стрельбы хватит, чтобы вести огонь по Харькову не переходя на украинскую территорию. Именно 1-я танковая бригада может попытаться окружить или захватить Харьков.

[ + – ] Тяжелая артиллерия

В Белгородской области есть еще два места сосредоточения войск — район Красной Яруги, граничащая уже с Сумской областью и Валуйки (граничат с Харьковской). Там были замечены колонны бронетехники и грузовиков, однако оценить масштабы накопления войск в том районе сложно.

В районе Валуек расположена 3-я мотострелковая дивизия 20-й общевойсковой армии. Исследователи предполагают, что эти силы могли бы нанести удар в тыл силам ООС на Донбассе.

Ростовское направление

Дополнительные силы были переброшены в Ростовскую область. Часть 163-го танкового полка выдвинулась в район Миллерово. Вероятно, туда же выдвинулись и полк с БТР-82А. Предполагается, что технику могут перебрасывать в сторону неоккупированной части Луганской области.

В случае масштабного наступления эти силы могут попытаться охватить с севера часть украинских подразделений на линии соприкосновения.

Оккупированный Крым и флот

На полигоне "Опук", что на юге Керченского полуострова, замечена техника 58-й армии с Северного Кавказа. Эти войска принимали участие в войне против Грузии в 2008 году. В конце 2021 года в полевом лагере стало больше техники.

Также на украинский полуостров перебрасывают силы 49-й армии из Южного военного округа. В частности, был замечен эшелон с САУ "Мста-С" в Краснодарском крае.

На данный момент фактов стягивания российских войск к админгранице нет.

На море РФ имеет 11 больших десантных кораблей из Балтийского, Северного и Каспийского флота. Также в Черном и Средиземном морях находятся три крейсерские ударные группы. Морской десант может атаковать Одессу или Мариуполь. В меньших масштабах возможно наступление на Херсон и захват Северокрымского канала.

Авиация

В рамках учений, РФ перебросила в Беларусь 12 истребителей Су-35 и 32 штурмовика Су-25СМ. Также боевая авиация была замечена в Белгородской и Брянской областях. Их можно перекинуть к границам менее чем за сутки.

[ + – ] Штурмовики Су-25 на аэродроме Лунинец, Беларусь

Боевые и транспортные вертолеты также были переброшены к границам. Часть из них расположилась в Белгородской области, где уже находились в 2014 году. А другие были переброшены на аэродром под Минском в Мачулищи.

Помимо авиации, частно стали появляться колонны с оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер". Всего исследователи смогли насчитать до 60 пусковых установок комплекса в пределах 500 км от Украины (дальность поражения комплекса 500 км).

Отмечается, что у РФ есть преимущество в воздухе из-за того, что украинские средства противовоздушной обороны устаревшие, а поставки НАТО ограничены ЗРК малой высотности.

"Кадыровцы" и Росгвардия

В начале февраля стало известно о переброске Войск нацгвардии "кадыровцев" к границам с Украиной. Специфическая техника РФ была замечена практически во всех областях, граничащих с Украиной. Также часть из них была направлена в Беларусь.

Переброска сил Росгвардии к границам Украины говорит о еще одном аргументе в пользу вероятного наступления.

"Росгвардейцы" могут выполнять полицейские и антипартизанские функции. Присутствие "кадыровцев" вызывает особые опасения, так как они фактически не подотчетны федеральному командованию ВНГ, а значит, за их действиями на возможных оккупированных территориях будет гораздо меньше контроля", — резюмируют авторы.

По итогу авторы исследования считают, что вне зависимости от приказа о начале операции (будет он или нет), до полной готовности остаются считанные дни.

Напомним, в РФ готовят два проекта постановления о признании независимости ОРДЛО. Один из них предусматривает направление документа в МИД и Минобороны РФ.