В РФ готовят два проекта постановления о признании ОРДЛО, - СМИ

Согласно источнику издания, один из проектов предусматривает направление документа в Министерство иностранных дел и Минобороны.

Совет Государственной Думы России подготовил два проекта постановления по вопросу признания оккупационных администраций ОРДЛО. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на источники.

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По словам информатора, на заседание Госдумы вынесут два проекта постановления об обращении к президенту России о признании оккупантов независимыми. При этом первый проект, который внесли депутаты из коммунистической партии РФ, предусматривает обращение к Путину после возможного одобрения в парламенте.

В свою очередь второй проект, который предложили депутаты из "Единой России", предусматривает консультации в Министерстве иностранных дел, Министерстве обороны и других ведомств.

"Оба этих документа будут выноситься на рассмотрение на пленарном заседании Думы во вторник", — резюмировал собеседник.

Напомним, в январе в Госдуме РФ приняли решение рассмотреть вопрос о признании российских оккупационных администраций отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) "независимыми республиками". Однако ранее в СМИ называлась рассмотрения независимости ОРДЛО 14 февраля.