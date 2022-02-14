В РФ готовят два проекта постановления о признании ОРДЛО, - СМИ
Согласно источнику издания, один из проектов предусматривает направление документа в Министерство иностранных дел и Минобороны.
Совет Государственной Думы России подготовил два проекта постановления по вопросу признания оккупационных администраций ОРДЛО. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на источники.
По словам информатора, на заседание Госдумы вынесут два проекта постановления об обращении к президенту России о признании оккупантов независимыми. При этом первый проект, который внесли депутаты из коммунистической партии РФ, предусматривает обращение к Путину после возможного одобрения в парламенте.
В свою очередь второй проект, который предложили депутаты из "Единой России", предусматривает консультации в Министерстве иностранных дел, Министерстве обороны и других ведомств.
"Оба этих документа будут выноситься на рассмотрение на пленарном заседании Думы во вторник", — резюмировал собеседник.
Напомним, в январе в Госдуме РФ приняли решение рассмотреть вопрос о признании российских оккупационных администраций отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) "независимыми республиками". Однако ранее в СМИ называлась рассмотрения независимости ОРДЛО 14 февраля.