У РФ готують два проєкти постанови про визнання ОРДЛО, — ЗМІ

Згідно з джерелом видання, один із проєктів передбачає направлення документа до Міністерства закордонних справ та Міноборони.

Рада Державної Думи Росії підготувала два проєкти постанови про визнання окупаційних адміністрацій ОРДЛО. Про це повідомляє Інтерфакс, посилаючись на джерела.

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За словами інформатора, на засідання Держдуми винесуть два проєкти постанови про звернення до президента Росії про визнання окупантів незалежними. Водночас перший проєкт, який внесли депутати із комуністичної партії РФ, передбачає звернення до Путіна після можливого схвалення в парламенті.

Зі свого боку другий проєкт, який запропонували депутати з Єдиної Росії, передбачає консультації в Міністерстві закордонних справ, Міністерстві оборони та інших відомств.

"Обидва ці документи виноситимуть на розгляд на пленарному засіданні Думи у вівторок", — резюмував співрозмовник.

Нагадаємо, ву січні в Держдумі РФ вирішили розглянути питання про визнання російських окупаційних адміністрацій окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) "незалежними республіками". Проте раніше у ЗМІ називалася розгляд незалежності ОРДЛО 14 лютого.