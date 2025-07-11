До кінця цього року: Буданов розповів, коли та як буде досягнуто припинення вогню

Керівник української військової розвідки Кирило Буданов дав інтерв'ю, в якому розкрив деякі секрети перемовин із США та заявив, що припинення вогню має бути досягнуто якомога швидше і це не є складною задачею.

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Кирило Буданов сказав, що припинення вогню має бути досягнуто якомога швидше і задовго до кінця цього року. Про це, про тісну взаємодію Росії із КНДР та навіть про власні плани на мабутнє він розповів в інтерв'ю Bloomberg.

"Чи реально це зробити – так. Чи складно – ні, – сказав він. - Для цього потрібні щонайменше три сторони – Україна, Росія та США. І ми дійдемо до цієї позиції".

Буданов зауважив, що поки війна в Україні продовжується, Росія надає Північній Кореї гроші та технології в обмін на зброю, допомагаючи послабити міжнародну ізоляцію Пхеньяна. А Північна Корея постачає до 40% боєприпасів Росії для війни в Україні.

Режим Кім Чен Ина також надсилає Росії іншу зброю, включаючи балістичні ракети та артилерійські системи.

"Це хороша зброя. Північна Корея має величезні запаси, і виробництво триває цілодобово", - зауважив голова ГУР.

Кім пообіцяв "беззастережно" підтримувати Росію у війні проти України, і ця співпраця продовжується. Кілька високопоставлених російських чиновників відвідали Північну Корею. Міністр закордонних справ Сергій Лавров має розпочати триденний візит до Пхеньяна 11 липня, а головний помічник Путіна в Раді безпеки Сергій Шойгу відвідав Північну Корею втретє у червні.

Президент США Дональд Трамп 8 липня наказав відновити постачання зброї Україні, включаючи життєво важливі засоби протиповітряної оборони. Він звинуватив Путіна у "вбивстві занадто великої кількості людей".

Буданов заявив, що підтримка США України продовжиться "найближчим часом", і Вашингтон може надіслати додаткові системи ППО.

Позиція Трампа "послідовна, не слід судити про нього за характеристиками ЗМІ", – сказав Буданов. "Як керівник ГУР, я знаю більше".

Хоча президент України Володимир Зеленський погодився на заклики США до безумовного припинення вогню, Путін сказав Трампу в телефонній розмові минулого тижня, що Росія "не відступить" від своїх воєнних цілей, згідно зі стенограмою Кремля.

Буданов вважає, що в ЗС РФ є завдання зайти до Дніпропетровської області, це їх "політична мета". Але всю Донеччину до кінця 2025 року росіяни не захоплять. Він також зауважив, що нині розвідувальні служби України "чудово" взаємодіють із західними колегами. Та ця співпраця продовжиться і надалі.

Сам голова ГУР у серпні відзначить п'ять років на посаді військової розвідки. "Якщо я виживу", - філософські сказав Буданов. На прохання пояснити, він нагадав, що "може статися будь-що" та згадав про меморіал у відомстві, присвячений розвідникам, які загинули при виконанні службових обов'язків. За його словами, є багато місця для інших імен.

Він сказав, що сподівається залишатися на своїй посаді до кінця війни. "Зараз моя мрія – зупинити цю війну. Україна – це країна можливостей. У майбутньому я вирішу, що я хотів би робити", - сказав Кирило Буданов.

Нагадаємо, у червні 2025 року в українському уряді планували звільнення голови Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. Посадовець, ймовірно, міг втратити посаду через популярність у громадян і власну самостійність.

А 2 липня Кирило Буданов розповів про розробника антен для дронів "Шахед" РФ і про те, що сталось з цією людиною.