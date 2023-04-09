Вместо нефти - водка: в России рассказали, сколько заработали на поставках алкоголя за рубеж

Несмотря на санкции российская продукция все же попадала за рубеж. Например, некоторые страны, включая Израиль и ФРГ, активно покупали один из самых популярных напитков среди россиян.

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Израиль по итогам 2022 года стал крупнейшим импортером российской водки. Страна увеличила закупки алкогольной продукции в четыре раза – с 5,7 млн долларов до 24,7 млн, сообщают росСМИ.

"Израиль в прошлом году стал мировым лидером по импорту водки из России, увеличив закупки этой продукции в денежном выражении более чем в четыре раза — до 24,7 миллиона долларов с 5,7 миллиона годом ранее", — сказано в материале.

Вторую строчку этого рейтинга заняла ФРГ. Страна сократила импорт водки из России до 7,5 млн долларов. В 2021 году Германия импортировала продукции на 43,4 млн долларов.

На третьем месте оказалась Армения, которая вдвойне сократила закупки российской водки – с 13,2 млн долларов до 6,9 млн.

Санкции против российской водки

В марте 2022 года США ввели запрет на импорт российского алкоголя на фоне полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину. До этого США ежегодно импортировала напитки, например спиртное и уксус из РФ на общую сумму 24,1 млн долларов.

При этом большая часть российской водки производится за рубежом. Так, Латвия выпускает Stoli — так марка водки "Столичная" стала называться после ребрендинга, который владельцы компании провели после вторжения российских войск в Украину.

Тем временем на днях стало известно, что компания Pernod Ricard возобновила продажи на российский рынок знаменитого ирландского виски Jameson. Поставки брендов Pernod Ricard на российский рынок были приостановлены из-за полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Различные продукты Jameson стали доступны в популярном алкогольном магазине в Москве

К слову, в Росалкогольрегулировании ранее отмечали, что водка в 2022 году была самым популярным напитком в РФ. Водка заняла 75% объема рынка крепкого алкоголя, ее производство увеличилось на 4%, если сравнивать с 2021 годом. Кроме этого, в России на 42% выросло производство настоек, джина и рома.

Еще оппозиционное российское издание "Проект" выяснило, как президент России Владимир Путин через кипрский оффшор Ermira Consultants зарабатывает на продажах водки "Путинка".