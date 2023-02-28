До $500 млн: как Путин зарабатывает на продажах водки "Путинка" (расследование)

Президент РФ перед выборами в 2012 году продавал россиянам спиртные напитки со значительной скидкой, надеясь таким образом заработать лояльность избирателей. В 2022 году ассортимент "Путинки" расширился за счет бутылок с военной Z-символикой.

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Президент России Владимир Путин через кипрский оффшор Ermira Consultants получает доходы от продажи водки "Путинка". Об этом с своем расследовании, опубликованном 28 февраля, пишет оппозиционное российское издание "Проект".

Как возникла водка "Путинка"

В 2002 году российский маркетолог и генеральный бренд-мастер компании "Винэксим" Станислав Кауфман придумал водочный бренд "Путинка". Совладелец компании Олег Плахута попросил друга президента РФ, миллиардера Аркадия Ротенберга получить разрешение от Путина на использование его имени. Однако для этого предприятию пришлось поделиться долей в бизнесе.

Как уточняет издание, совладельцами стали непосредственно лидер Кремля и Ротенберг, которые контролировали все доходы от "Путинки", включая права на бренд, производство спиртного напитка и торговлю.

[ + – ] Собсвенники водочного бренда "Путинка" Фото: Проект

Во второй половине 2000-х "Путинка" была одной из наиболее успешных водочных марок в России. По итогам 2004 года бренд вошел в тройку самых продаваемых на рынке в стране-агрессоре.

Именно в 2004 году "Винэксим" передал все права на товарный знак компании "ПромИмпекс", где работали люди Ротенберга, а через десять лет они оказались у российской "дочки" Ermira Consultants — "Реал-Инвест".

В настоящее время бренд принадлежит компании "Байкал-Инвест". Журналисты не утверждают, что новый владелец "Путинки" связан с Ermira и президентом РФ. Однако известно, что за "Байкал-Инвестом" также стоит команда Ротенберга, связанная и с другими проектами путинского "общака".

[ + – ] Настоящим владелецем кипрской компании Ermira является президент Путин, пишет "Проект"

Сколько Путин заработал на водке?

"Проект" подсчитал, что производство, роялти и продажа алкогольного напитка с 2004 по 2019 гг. могли принести от $400 млн до $500 млн.

Продажи водки выросли после снижения минимальной розничной цены, которое Путин объявил в 2015 году.

Также известно, что за две недели до президентских выборов в 2012 году водка "Путинка" продавалась в России со значительной скидкой.

В 2022 году ассортимент бренда расширился за счет бутылок с военной Z-символикой.

[ + – ] "Путинка" с Z-символикой появилась в прошлом году

Напомним, в этом же расследовании "Проекта" идет речь о том, что президент РФ Владимир ​​Путин живет со своей любовницей, главой совета директоров "Национальной медиа группы" (НМГ) Алиной Кабаевой в резиденции на Валдае. По данным журналистов, один пентхаус Кабаевой с дизайн-проектом от Валентина Юдашкина стоил $15 млн. Еще 4 квартиры в Сочи были оформлены на подставных лиц, а вся недвижимость гимнастки может стоить около $120 миллионов.