До $500 млн: як Путін заробляє на продажах горілки "Путінка" (розслідування)

Президент РФ перед виборами у 2012 році продавав росіянам спиртні напої зі значною знижкою, сподіваючись у такий спосіб заробити лояльність виборців. У 2022 році асортимент "Путінки" розширився за рахунок пляшок із військовою Z-символікою.

Related video

Президент Росії Володимир Путін через кіпрський офшор Ermira Consultants отримує прибутки від продажу горілки "Путінка". Про це зі своїм розслідуванням, опублікованим 28 лютого, пише опозиційне російське видання "Проєкт".

Як виникла горілка "Путінка"

2002 року російський маркетолог і генеральний бренд-майстер компанії "Вінексім" Станіслав Кауфман придумав горілочний бренд "Путінка". Співвласник компанії Олег Плахута попросив друга президента РФ, мільярдера Аркадія Ротенберга отримати дозвіл від Путіна на використання його імені. Однак для цього підприємству довелося поділитися часткою у бізнесі.

Як уточнює видання, співвласниками стали безпосередньо лідер Кремля та Ротенберг, які контролювали всі доходи від "Путінки", включаючи права на бренд, виробництво спиртного напою та торгівлю.

[ + – ] Власники горілчаного бренду "Путінка" Фото: Проект

У другій половині 2000-х "Путінка" була однією з найуспішніших горілчаних марок у Росії. За підсумками 2004 року бренд увійшов до трійку найбільш продаваних на ринку країни-агресора.

Саме у 2004 році "Вінексім" передав усі права на товарний знак компанії "ПромІмпекс", де працювали люди Ротенберга, а через десять років вони опинилися у російської "дочки" Ermira Consultants — "Реал-Інвест".

В даний час бренд належить компанії "Байкал-Інвест". Журналісти не стверджують, що новий власник "Путінки" пов'язаний з Ermira та президентом РФ. Проте відомо, що за "Байкал-Інвестом" також стоїть команда Ротенберга, пов'язана з іншими проєктами путінської "спілки".

[ + – ] Справжнім власником кіпрської компанії Ermira є президент Путін, пише "Проект"

Скільки Путін заробив на горілці

"Проєкт" підрахував, що виробництво, роялті та продаж алкогольного напою з 2004 по 2019 роки могли принести від $400 млн до $500 млн.

Продаж горілки зріс після зниження мінімальної роздрібної ціни, яку Путін оголосив у 2015 році.

Також відомо, що за два тижні до президентських виборів 2012 року горілка "Путінка" продавалася в Росії зі значною знижкою.

У 2022 році асортимент бренду розширився за рахунок пляшок із військовою Z-символікою.

[ + – ] "Путінка" з Z-символікою з'явилася минулого року

Нагадаємо, у цьому ж розслідуванні "Проєкту" йдеться про те, що президент РФ Володимир Путін живе зі своєю коханкою, головою ради директорів "Національної медіа групи" (НМГ) Аліною Кабаєвою у резиденції на Валдаї. За даними журналістів, один пентхаус Кабаєої з дизайн-проєктом від Валентина Юдашкіна коштував $15 млн. Ще 4 квартири в Сочі були оформлені на підставних осіб, а вся нерухомість гімнастки може коштувати близько $120 мільйонів.