Брав гроші з общака на "Кіпрі": ЗМІ дізналися, як Путін скуповував нерухомість для Кабаєвої (відео)

За даними журналістів, один пентхаус можливої коханки президента РФ із дизайн-проєктом від Валентина Юдашкіна коштував $15 млн. Ще 4 квартири в Сочі були оформлені на підставних осіб, а вся нерухомість "гімнастки" може коштувати близько $120 мільйонів.

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Президент Росії Володимир Путін живе зі своєю можливою коханкою, головою ради директорів "Національної медіагрупи" (НМГ) Аліною Кабаєвою в резиденції на Валдаї. Про це йдеться в розслідуванні російського медіа "Проект".

Розслідувачі називають Кабаєву можливою матір'ю дітей російського президента. Багато фактів про стосунки Путіна та Кабаєвої ніби списані з книг про історію середньовіччя, стверджується в матеріалі.

"Гімнастка" прийшла особисто й вказала, які квартири їй потрібні, а також на кого вони мають бути оформлені", — прокоментував один зі співрозмовників "Проекта".

Оцінна вартість усієї нерухомості Аліни Кабаєвої наближається до $120 мільйонів. Чотири квартири в Сочі було оформлено на її довірених осіб.

[ + – ] Пентхаус для Кабаєвої коштував 90 млн рублів, у 5 разів дешевше за його вартість від забудовника

Один із пентхаусів у житловому комплексі "Королівський парк" коштував $15 млн із урахуванням дизайн-проєкту від Валентина Юдашкіна. На 18 поверсі будинку Кабаєва викупила 2 квартири для обслуговувального персоналу.

У видання в розпорядженні виявилися документи, за якими з'ясувалося, що пентхаус для Кабаєвої коштував 90 млн рублів, у 5 разів дешевше за його вартість від забудовника. Місцеві жителі водночас сказали, що Кабаєву в останні роки в районі цього будинку не бачили.

[ + – ] Вартість нерухомості Аліни Кабаєвої наближається до $120 мільйонів

Путін розпорядився збудувати будинок для Кабаєвої на території своєї резиденції 2020 року — будинок із дерева на 1200 кв.м. звели за 2 роки. 2021 року біля будинку Кабаєвої спорудили човновий причал — там можна взяти човен, переплисти невеликий канал і опинитися в палацовому парку на ділянці 28 гектарів, ідеться в матеріалі.

Частину нерухомості на 1,1 млрд рублів записали на бабусю Кабаєвої — Анну Зацепіліну. Бабуся, за даними журналістів, живе в маленькому селі Нікологори Володимирської області у звичайній зробленій із колод хаті.

[ + – ] Бабуся Кабаєвої живе у звичайній хаті з колод

"Помічниці та двоюрідні сестри гімнастки постійно бувають у резиденції Путіна на Валдаї, а одна із сестер навіть має житло неподалік", — ідеться в розслідуванні.

Звідки Путін брав гроші на нерухомість для Кабаєвої?

Підставні особи, пов'язані з президентом РФ, користувалися грошима кіпрської компанії Ermira Consultants для покупки елітної нерухомості коханки Путіна, кажуть співрозмовники.

За словами колишнього менеджера одного з найближчих друзів президента, до 2015 року компанією володів адвокат із Санкт-Петербурга Владислав Копило, а компанію називали "общаком".

Після березня 2015 Ermira Consultants контролювали офшори під керівництвом людей Аркадія Ротенберга, бізнесмена з орбіти Путіна. Джерело видання розповіло, як пов'язані з президентом РФ люди зустрічалися з Ротенбергом, головою ради директорів банку "Россия" Юрієм Ковальчуком і їхніми підлеглими та говорили, що їм потрібно.

[ + – ] В Ermira Consultants надходили гроші і від кругообігу акцій НМГ

В Ermira Consultants надходили гроші і від кругообігу акцій НМГ, радою директорів якої керує Кабаєва. У 2013 році Ermira купила акцій за 76 млн євро, але через 3 місяці могла продати їх структурам власника приватної інвестиційної групи Volga Group Геннадія Тимченка на 65,6 млн євро дорожче, повідомило видання "Проект".

Нагадаємо, що Аліна Кабаєва на 15-річному ювілеї медіахолдингу НМГ порівняла роботи російських пропагандистів із автоматом Калашникова.

Журналісти проєкту "Досье" в жовтні минулого року також з'ясовували, звідки гімнастка отримувала гроші. Виявилося, що Тимченко допоміг їй придбати віллу у швейцарському муніципалітеті Колонья.