Олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики, яка керує радою директорів медіахолдингу "НМГ", назвала "інформаційну роботу" бойовою зброєю.

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Ймовірна коханка президента РФ Володимира Путіна на 15-річному ювілеї російського медіахолдингу "Национальная Медиа Группа" порівняла діяльність російських пропагандистів з автоматом Калашнікова. Про це повідомляє "Медуза".

Олімпійська чемпіонка Кабаєва, яка обіймає посаду голови ради директорів медіахолдингу, під час свого виступу назвала "інформаційну роботу" бойовою зброєю, яка за своєю значимістю "ні в чому не поступається автомату Калашнікова".

[ + – ] Аліна Кабаєва — про роботу російського телебачення

Свою промову гімнастка завершила словами: "Працюємо, дякую!". До слова, дієслово "працювати" у сучасній російській новомові використовується у значенні стріляти.

Нагадаємо, що на російському телебаченні заявили, що війна в Україні закінчиться, коли Росія чи НАТО у їх теперішньому форматі припинять своє існування. Запрошені спікери також сперечалися про те, що треба вважати перемогою у війні, Віктор Олевич, відомий у РФ "американіст", зазначив, що жоден із регіональних центрів України, окрім Херсона, згодом деокупованого, РФ не контролює.

Раніше Фокус повідомляв, що у РФ знову обговорюють застосування ядерної зброї. 3 лютого кремлівська пропаганда вкотре вдалася до ядерної риторики. За словами ведучого Сергія Мардана, наддержава не зобов'язана дотримуватись вимог міжнародних організацій, серед іншого, Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА).