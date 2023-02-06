"Работаем": Алина Кабаева сравнила российскую пропаганду с автоматом Калашникова (видео)

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, которая руководит советом директоров медиахолдинга "НМГ", назвала "информационную работу" боевым оружием.

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Предполагаемая любовница президента РФ Владимира Путина на 15-летнем юбилее российского медиахолдинга "Национальная медиа группа" сравнила деятельность российских пропагандистов с автоматом Калашникова. Об этом сообщает "Медуза".

Олимпийская чемпионка Кабаева, которая занимает должность главы совета директоров медиахолдинга, во время своего выступления назвала "информационную работу" боевым оружием, которое по своей значимости "ни в чем не уступает автомату Калашникова".

[ + – ] Алина Кабаева — о работе российского телевидения

Свою речь гимнастка завершила словами: "Работаем, спасибо!". К слову, глагол "работать" в современном российском новоязе используется в значении стрелять.

Напомним, что на российском телевидении заявили, что война в Украине закончится, когда Россия или НАТО в его текущем формате прекратят свое существование. Приглашенные спикеры также спорили о том, что нужно считать победой в войне, Виктор Олевич, известный в РФ "американист", отметил, что ни один из региональных центров Украины, кроме Херсона, впоследствии деоккупированного, РФ не контролирует.

Ранее Фокус сообщал, что в РФ вновь обсуждают применение ядерного оружия. 3 февраля кремлевская пропаганда в очередной раз прибегла к ядерной риторике. По словам ведущего Сергея Мардана, сверхдержава не обязана придерживаться требований международных организаций, среди прочего, Международного олимпийского комитета (МОК), и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).