Брал деньги из общака на "Кипре": СМИ узнали, как Путин скупал недвижимость для Кабаевой (видео)

По данным журналистов, один пентхаус предполагаемой любовницы президента РФ с дизайн-проектом от Валентина Юдашкина стоил $15 млн. Еще 4 квартиры в Сочи были оформлены на подставных лиц, а вся недвижимость "гимнастки" может стоить около $120 миллионов.

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Президент России Владимир ​​Путин живет со своей предполагаемой любовницей, главой совета директоров "Национальной медиа группы" (НМГ) Алиной Кабаевой в резиденции на Валдае. Об этом говорится в расследовании российского медиа "Проект".

Расследователи называют Кабаеву предполагаемой матерью детей российского президента. Многие факты о взаимоотношениях Путина и Кабаевой как будто списаны с книг по истории средневековья, утверждается в материале.

"Гимнастка" пришла лично и указала, какие квартиры ей нужны, а также на кого они должны быть оформлены", — прокомментировал один из собеседников "Проекта".

Оценочная стоимость всей недвижимости Алины Кабаевой приближается к $120 миллионам. Четыре квартиры в Сочи были оформлены на ее доверенных лиц.

[ + – ] Пентхаус для Кабаевой стоил 90 млн рублей, в 5 раз дешевле его стоимости от застройщика

Один из пентхаусов в жилом комплексе "Королевский парк" стоил $15 млн с учетом дизайн-проекта от Валентина Юдашкина. На 18-м этаже дома Кабаева выкупила 2 квартиры для обслуживающего персонала.

У издания в распоряжении оказались документы, по которым выяснилось, что пентхаус для Кабаевой стоил 90 млн рублей, в 5 раз дешевле его стоимости от застройщика. Местные жители при этом сказали, что Кабаеву в последние годы в районе этого дома не видели.

[ + – ] Стоимость недвижимости Алины Кабаевой приближается к $120 миллионам

Путин распорядился построить дом для Кабаевой на территории своей резиденции в 2020 году — дом из дерева на 1200 кв.м. возвели за 2 года. В 2021 году у дома Кабаевой соорудили лодочный причал — там можно взять лодку, переплыть небольшой канал и оказаться в дворцовом парке на участке в 28 гектаров, сказано в материале.

Часть недвижимости на 1,1 млрд рублей записали на бабушку Кабаевой — Анну Зацепилину. Бабушка, по данным журналистов, живет в маленькой деревне Никологоры Владимирской области в обычной бревенчатой избе.

[ + – ] Бабушка Кабаевой живет в обычной бревенчатой избе

"Помощницы и двоюродные сестры гимнастки постоянно бывают в резиденции Путина на Валдае, а одна из сестер даже имеет жилье неподалеку", — говорится в расследовании.

Откуда Путин брал деньги на недвижимость для Кабаевой?

Подставные лица, связанные с президентом РФ, пользовались деньгами кипрской компании Ermira Consultants для покупки элитной недвижимости любовницы Путина, говорят собеседники.

По словам бывшего менеджера одного из ближайших друзей президента, до 2015 года компанией владел адвокат из Санкт-Петербурга Владислав Копыло, а компанию называли "общаком".

После марта 2015 года Ermira Consultants контролировали офшоры под руководством людей Аркадия Ротенберга, бизнесмена из орбиты Путина. Источник издания рассказал, как связанные с президентом РФ люди встречались с Ротенбергом, главой совета директоров банка "Россия" Юрием Ковальчуком и их подчиненными и говорили, что им требуется.

[ + – ] В Ermira Consultants поступали деньги и от круговорота акций НМГ

В Ermira Consultants поступали деньги и от круговорота акций НМГ, советом директоров которой управляет Кабаева. В 2013 году Ermira купила акций за 76 млн евро, но через 3 месяца могла продать их структурам владельца частной инвестиционной группы Volga Group Геннадия Тимченко на 65,6 млн евро дороже, сообщило издание "Проект".

Напомним, что Алина Кабаева на 15-летнем юбилее медиахолдинга НМГ сравнила работы российских пропагандистов с автоматом Калашникова.

Журналисты проекта "Досье" в октябре прошлого года также выясняли, откуда гимнастка получала деньги. Оказалось, что Тимченко помог ей приобрести виллу в швейцарском муниципалитете Колоньи.