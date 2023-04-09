Замість нафти — горілка: у Росії розповіли, скільки заробили на постачаннях алкоголю за кордон

Попри санкції російська продукція все ж таки потрапляла за кордон. Наприклад, деякі країни, включаючи Ізраїль та ФРН, активно купували один із найпопулярніших напоїв серед росіян.

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Ізраїль за підсумками 2022 став найбільшим імпортером російської горілки. Країна збільшила закупівлі алкогольної продукції вчетверо — з 5,7 млн. доларів до 24,7 млн, повідомляють росЗМІ.

"Ізраїль минулого року став світовим лідером з імпорту горілки із Росії, збільшивши закупівлі цієї продукції у грошовому вираженні більш ніж у чотири рази — до 24,7 мільйона доларів з 5,7 мільйона роком раніше", — сказано у матеріалі.

Другий рядок цього рейтингу зайняла ФРН. Країна скоротила імпорт горілки з Росії до 7,5 млн доларів. У 2021 році Німеччина імпортувала продукції на 43,4 млн доларів.

На третьому місці опинилася Вірменія, яка подвійно скоротила закупівлі російської горілки – з 13,2 млн доларів до 6,9 млн.

Санкції проти російської горілки

У березні 2022 року США запровадили заборону на імпорт російського алкоголю на тлі повномасштабного вторгнення ЗС РФ до України. До цього США щорічно імпортували напої, наприклад спиртне та оцет із РФ на загальну суму 24,1 млн доларів.

При цьому більшість російської горілки виробляється там. Так, Латвія випускає Stoli — так марка горілки "Столична" стала називатися після ребрендингу, який власники компанії провели після вторгнення російських військ до України.

Тим часом днями стало відомо, що компанія Pernod Ricard відновила продажі на російський ринок знаменитого ірландського віскі Jameson. Постачання брендів Pernod Ricard на російський ринок було припинено через повномасштабне вторгнення військ РФ в Україну. Різні продукти Jameson стали доступними в популярному алкогольному магазині у Москві.

До речі, в Росалкогольрегулюванні раніше зазначали, що горілка у 2022 році була найпопулярнішим напоєм у РФ. Горілка зайняла 75% обсягу ринку міцного алкоголю, її виробництво збільшилось на 4%, якщо порівнювати з 2021 роком. Крім цього, в Росії на 42% зросло виробництво настоянок, джину та рому.

Ще опозиційне російське видання "Проєкт" з'ясувало, як президент Росії Володимир Путін через кіпрський офшор Ermira Consultants заробляє на продажі горілки "Путінка".