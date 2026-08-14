Удары ВСУ по складам Wildberries: СМИ раскрыли миллиардные убытки российской компании

В результате атак украинских беспилотников на объекты Wildberries российский маркетплейс и продавцы могли потерять до 800 млрд рублей. В эту сумму входят не только уничтоженные товары, но и возможные расходы на восстановление складских комплексов, демонтаж разрушенных зданий и восстановление территорий.

Как пишет российское издание "Медуза" со ссылкой на оценки Forbes, масштаб возможных убытков Wildberries и его продавцов подсчитал ведущий аналитик исследовательского агентства Data Insight Сергей Семко. По его оценке, даже без полного демонтажа разрушенных объектов восстановление складской инфраструктуры маркетплейса может потребовать 147–223 млрд рублей.

Речь идет о расходах, необходимых для восстановления поврежденных зданий и инфраструктуры, обеспечивающей работу складских комплексов. В то же время в случае реализации наименее благоприятного сценария компании может потребоваться значительно больше средств.

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Если часть объектов будет признана не подлежащей восстановлению, их придется демонтировать. После этого необходимо будет вывезти обломки и другие отходы, а также провести рекультивацию территории. При таком сценарии общие расходы Wildberries, по расчетам Семко, могут составить от 169 до 278,9 млрд рублей.

Впрочем, основной финансовый удар может пришелся на продавцов, которые использовали склады маркетплейса для хранения своей продукции. Эксперт оценивает их потенциальные потери в 445–507,8 млрд рублей.

Таким образом, если сложить расходы на восстановление инфраструктуры и убытки продавцов, совокупный объем потерь может составить примерно 600–800 млрд рублей.

Свою оценку дала председатель Ассоциации поставщиков товаров для торговли на электронных площадках Маргарита Евстигнеева. По её словам, атаки на складские объекты Wildberries затронули более 400 тысяч продавцов. Общие убытки предпринимателей она оценивает в 600–700 млрд рублей, если учитывать не только стоимость утраченных товаров, но и доходы, которые они могли бы получить от их продажи.

При этом реальная себестоимость уничтоженной продукции, по оценке Евстигнеевой, составляет около 200–300 млрд рублей. Остальная сумма приходится на потенциальную прибыль и другие потери, связанные с невозможностью реализовать товар.

Для части продавцов последствия атак оказались особенно масштабными. По словам Евстигнеевой, у некоторых предпринимателей могло быть уничтожено до 95 % всех товарных запасов, которые они хранили на складах Wildberries.

Напомним, что 13 августа в результате атаки дронов разразился масштабный пожар на крупном складско-распределительном комплексе Wildberries в Чишминском районе Башкортостана. Объект используется для хранения, сортировки и распределения товаров, а после поражения на его территории возник пожар.

Кроме того, 11 августа БПЛА атаковали Воронежскую область, где после серии взрывов разразился масштабный пожар вблизи логистического комплекса Wildberries. По данным OSINT-аналитиков, вероятной целью мог быть хаб компании в селе Александровка Новоусманского района, который начал работу только в конце 2025 года и имеет площадь около 153 тысяч квадратных метров.