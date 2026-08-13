Массированная атака дронов: в Севастополе блэкаут, в Башкортостане горит НПЗ (видео)

Также поступают сообщения о взрывах в оккупированном Мариуполе. И внезапно, уже утром, вспыхнул пожар в логистическом хабе Wildberries в Башкортостане.

В ночь на 13 августа дроны нанесли удары по ряду целей в России и на временно оккупированных территориях. Фокус собрал всю известную информацию.

Горит крупный складско-распределительный комплекс Wildberries в Чишминском районе Башкортостана.

Объект используется для хранения, сортировки и дальнейшей рассылки товаров двойного назначения Wildberries. После удара на территории хаба возник крупный пожар.

А в Салавате (Башкортостан) дроны нанесли удар по местному НПЗ. Над городом поднимается черный дым. Впрочем, глава республики Радий Хабиров утверждает, что "в промзоне упали обломки одного из беспилотников".

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В городе находится "Газпром нефтехим Салават" — один из крупнейших в России комплексов, который в середине июля уже приостанавливал работу после атаки украинских беспилотников.

Кроме того, дроны вновь оставили оккупированный Севастополь без света. Об этом сообщил так называемый "губернатор" Михаил Развожаев.

"На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений и делают всё возможное, чтобы восстановить электроснабжение", — отметил Развожаев. Он посоветовал жителям Севастополя экономить заряд телефонов и попросил не перегружать сеть, когда включат свет. При этом глава города призвал сохранять спокойствие, поскольку, по его словам, "противник рассчитывает на панику".

В Севастополе произошел блэкаут после атаки дронов Фото: Крымский ветер В Севастополе произошел блэкаут после атаки дронов Фото: Крымский ветер

Поздно вечером Развожаев объявил о воздушной тревоге. Однако позже он не сообщил о последствиях атаки дронов. По данным мониторингового канала "Крымский ветер", под удар попала Балаклавская ТЭС — одна из ключевых электроподстанций полуострова, а также крупный городской гидроузел, обеспечивающий Севастополь водой. Кроме того, жители Крыма рассказали о пролётах дронов и звуках стрельбы в районе Таврической ТЭС.

До этого в Севастополе 27 июля полностью отключилось электричество. Развожаев объяснил это перегрузкой электросетей за пределами города.

Тогда представитель "Крымэнерго" сообщил, что из-за ударов украинских дронов часть населенных пунктов Крыма осталась без света. А в июле в Севастополе из-за дефицита энергетических мощностей был введен график отключений света, при котором электричество подавалось только по два часа с шестичасовыми перерывами — всего шесть часов в сутки.

В начале июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) значительно увеличили количество ударов по энергетической инфраструктуре оккупированного Крыма. В результате на полуострове возникли проблемы с электричеством. Крым неоднократно оказывался полностью обесточенным, а некоторые его районы оставались без света в течение недели и дольше. Кроме того, начались перебои с водой и мобильной связью.

Жители Крыма сообщали о перебоях с поставками продуктов и введении ограничений на их продажу.

Также взрывы были слышны в оккупированных Мариуполе, Бердянске и Геническе. Что было целью дронов — пока неизвестно.

Взрыв в оккупированном Мариуполе Фото: Exilenova+

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что Украине требуется лишь десятая часть ракет-перехватчиков, которые ей срочно необходимы от Соединённых Штатов Америки для противодействия массированным российским баллистическим ракетам.

Также стало известно, что четыре военных корабля ВМС РФ получили повреждения в результате атаки украинских дронов в ночь на 12 августа на военно-морскую базу в Новороссийске Краснодарского края России.