Масована атака дронів: в Севастополі блекаут, в Башкортостані горить НПЗ (відео)

Також повідомляють про вибухи в окупованому Маріуполі. І раптово, вже зранку, розгорілась пожежа у логістичному хабі Wildberries в Башкортостані.

В ніч на 13 серпня дрони атакували низку цілей у Росії та на тимчасово окупованих територіях. Фокус зібрав все, що відомо.

Горить великий складсько-розподільчий комплекс Wildberries у Чишминському районі Башкортостану.

Об’єкт використовується для зберігання, сортування та подальшого розподілу товарів подвійного призначення Wildberries. Після ураження на території хабу виникла масштабна пожежа.

А в Салаваті, Башкортостан, дрони уразили місцевий НПЗ. Над містом піднімається чорний дим. Втім голова республіки Радій Хабіров стверджує, що "у промзоні впали уламки одного з беспілотників".

У місті знаходиться "Газпром нафтохім Салават" — один із найбільших у Росії комплексів, який у середині липня вже припиняв роботу після атаки українських безпілотників.

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Також дрони знову залишили окупований Севастополь без світла. Про це повідомив так званий "губернатор" Михайло Развожаєв.

"На об'єктах запроваджено особливий режим, фахівці оцінюють масштаб пошкоджень і роблять все можливе, щоб відновити електропостачання", — зазначив Развожаєв. Він порадив мешканцям Севастополя заощаджувати заряд телефонів і попросив не перевантажувати мережу, коли дадуть світло. При цьому глава міста закликав зберігати спокій, оскільки за його словами, "противник розраховує на паніку".

У Севастополі блекаут після атаки дронів Фото: Крымский ветер У Севастополі блекаут після атаки дронів Фото: Крымский ветер

Пізно увечері Развожаєв оголосив про повітряну тривогу. Однак пізніше не повідомив про наслідки атаки дронів. За даними моніторингового каналу "Кримський вітер", під удар потрапила Балаклавська ТЕС — одна з ключових електропідстанцій півострова, а також великий міський гідровузол, який забезпечує Севастополь водою. Крім того, жителі Криму розповіли про прольоти дронів та звуки стрілянини в районі Таврійської ТЕС.

До цього у Севастополі повністю зникала електрика 27 липня. Развожаєв пояснив це перевантаженням електромереж за межами міста.

Тоді оператор "Крименерго" повідомив, що через удари українських дронів частина населених пунктів Криму залишилася без світла. А у липні в Севастополі через дефіцит енергетичних потужностей було запроваджено графік відключень світла, за якого електрика подавалась лише по дві години з шестигодинними перервами — лише шість годин на добу.

На початку червня Збройні сили України (ЗСУ) суттєво наростили кількість ударів по енергетичній інфраструктурі окупованого Криму. Внаслідок цього на півострові виникли проблеми з електрикою. Крим неодноразово виявлявся повністю знеструмленим, а деякі його райони залишалися без світла протягом тижня і більше. Крім того, почалися перебої з водою та мобільним зв'язком.

Жителі Криму повідомляли про перебої з постачанням продуктів та запровадження обмежень на їх продаж.

Також вибухи було чути в окупованих Маріуполі, Бердянську, Генічеську. Що було ціллю дронів – наразі невідомо.

Вибух в окупованому Маріуполі Фото: Exilenova+

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що Україна потребує лише десяту частину ракет-перехоплювачів, які їй терміново необхідні від Сполучених Штатів Америки для протидії масованим російським балістичним ракетам.

Також стало відомо, що чотири військові кораблі ВМС РФ зазнали пошкоджень у результаті атаки українських дронів у ніч на 12 серпня на військово-морську базу в Новоросійську Краснодарського краю Росії.