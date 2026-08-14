Удари ЗСУ по складах Wildberries: ЗМІ розкрили мільярдні збитки російської компанії

Внаслідок атак українських безпілотників по об’єктах Wildberries російський маркетплейс і продавці могли втратити до 800 млрд рублів. У цю суму входять не лише знищені товари, а й можливі витрати на відновлення складських комплексів, демонтаж зруйнованих будівель та відновлення територій.

Як пише російське видання "Медуза", посилаючись на оцінки Forbes, масштаб можливих втрат Wildberries та його продавців підрахував провідний аналітик дослідницького агентства Data Insight Сергій Семко. За його оцінкою, навіть без повного демонтажу зруйнованих об’єктів відновлення складської інфраструктури маркетплейсу може потребувати 147–223 млрд рублів.

Йдеться про витрати, необхідні для відновлення пошкоджених будівель та інфраструктури, яка забезпечує роботу складських комплексів. Водночас у найбільш несприятливому сценарії компанії може знадобитися значно більше коштів.

Якщо частину об’єктів визнають такими, що не підлягають відновленню, їх доведеться демонтувати. Після цього необхідно буде вивезти уламки та інші відходи, а також провести рекультивацію території. За такого сценарію загальні витрати Wildberries, за розрахунками Семка, можуть становити від 169 до 278,9 млрд рублів.

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Втім, основний фінансовий удар може припасти на продавців, які використовували склади маркетплейсу для зберігання своєї продукції. Експерт оцінює їхні потенційні втрати у 445–507,8 млрд рублів.

Таким чином, якщо скласти витрати на відновлення інфраструктури та збитки продавців, сукупний масштаб втрат може становити приблизно 600–800 млрд рублів.

Окрему оцінку навела голова Асоціації постачальників товарів для торгівлі на електронних майданчиках Маргарита Євстигнєєва. За її словами, атаки на складські об’єкти Wildberries зачепили понад 400 тисяч продавців. Загальні збитки підприємців вона оцінює у 600–700 млрд рублів, якщо враховувати не тільки вартість втрачених товарів, а й доходи, які вони могли б отримати від їх продажу.

При цьому реальна собівартість знищеної продукції, за оцінкою Євстигнєєвої, становить близько 200–300 млрд рублів. Решта суми припадає на потенційний прибуток та інші втрати, пов’язані з неможливістю реалізувати товар.

Для частини продавців наслідки атак стали особливо масштабними. За словами Євстигнєєвої, у деяких підприємців могло бути знищено до 95% усіх товарних запасів, які вони зберігали на складах Wildberries.

Нагадаємо, що 13 серпня внаслідок атаки дронів спалахнула масштабна пожежа на великому складсько-розподільчому комплексі Wildberries у Чишминському районі Башкортостану. Об’єкт використовують для зберігання, сортування та розподілу товарів, а після ураження на його території виникла пожежа.

Крім того, 11 серпня БпЛА атакували Воронезьку область, де після серії вибухів спалахнула масштабна пожежа поблизу логістичного комплексу Wildberries. За даними OSINT-аналітиків, імовірною ціллю міг бути хаб компанії в селі Александрівка Новоусманського району, який запрацював лише наприкінці 2025 року та має площу близько 153 тисяч квадратних метрів.