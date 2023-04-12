Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мнения Война и деньги

Доллар по 36,6. При каких условиях совпадет официальный и наличный курс

"Может ли курс подойти вплотную к официальному 36,6? Да, такая ситуация может возникнуть, однако из-за войны подобные прогнозы имеют много "НО": от новостей с фронта до настроений относительно эмиграции населения". Мнение.

Виталий Шапран
Виталий Шапран
Экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков (УОФА)
eye 95
гривна, доллар, курс, обменник, курс доллара, курс гривны, наличный курс доллара, официальный курс доллара, доллар падает
Фото: Getty Images | Курс военного времени зависит от множества дополнительных факторов.
Related video

В принципе, как и ожидали летом 2022 года, наличный курс должен приблизиться к официальному. Так оно и получилось, только прогнозировал 1-2 месяца, а понадобилось больше 7-8 месяцев.

Почему так? После начала войны на валютном рынке изменились правила игры. С плавающего курс стал фиксированным, а вот наличный рынок де-факто ушел в свободное плавание, назовем его условно рыночным. Пока банки завозили из-за границы наличную валюту, операционные риски и комиссии по этим операциям давили на дельту между наличным и безналичным курсом. Когда наличный рынок стал более сбалансированным, наличный курс приблизился к официальному.

гривна, доллар, курс, обменник, курс доллара, курс гривны, наличный курс доллара, официальный курс доллара, доллар падает Fullscreen
Украинцы возвращаются из-за границы не с пустыми карманами
Фото: ua.news

На сбалансированность наличного рынка влияют настроения украинцев, в т.ч. тех, которые возвращаются из-за границы, а поскольку наши люди трудолюбивы, большинство из них возвращаются не с пустыми карманами. Минимизация дельты между наличным и безналичным курсом валют по факту означает, что экономические процессы возобновляются. Увеличение этой дельты будет тревожным сигналом.

Может ли курс подойти вплотную к официальному 36,6? Да, такая ситуация может возникнуть, однако из-за войны подобные прогнозы имеют много "НО": от новостей с фронта до настроений по эмиграции населения, по содержанию сбережений в гривнах и т.д.

Источник.

Важно
Самое дорогое золото в истории. К каким последствиям приводит банковский кризис на Западе
Самое дорогое золото в истории. К каким последствиям приводит банковский кризис на Западе