Доллар по 36,6. При каких условиях совпадет официальный и наличный курс

Related video

В принципе, как и ожидали летом 2022 года, наличный курс должен приблизиться к официальному. Так оно и получилось, только прогнозировал 1-2 месяца, а понадобилось больше 7-8 месяцев.

Почему так? После начала войны на валютном рынке изменились правила игры. С плавающего курс стал фиксированным, а вот наличный рынок де-факто ушел в свободное плавание, назовем его условно рыночным. Пока банки завозили из-за границы наличную валюту, операционные риски и комиссии по этим операциям давили на дельту между наличным и безналичным курсом. Когда наличный рынок стал более сбалансированным, наличный курс приблизился к официальному.

Украинцы возвращаются из-за границы не с пустыми карманами Фото: ua.news

На сбалансированность наличного рынка влияют настроения украинцев, в т.ч. тех, которые возвращаются из-за границы, а поскольку наши люди трудолюбивы, большинство из них возвращаются не с пустыми карманами. Минимизация дельты между наличным и безналичным курсом валют по факту означает, что экономические процессы возобновляются. Увеличение этой дельты будет тревожным сигналом.

Может ли курс подойти вплотную к официальному 36,6? Да, такая ситуация может возникнуть, однако из-за войны подобные прогнозы имеют много "НО": от новостей с фронта до настроений по эмиграции населения, по содержанию сбережений в гривнах и т.д.

Источник.

Важно