Долар за 36,6. За яких умов співпаде офіційний та готівковий курс

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В принципі, як і очікували влітку 2022 року, готівковий курс має наблизитись до офіційного. Так воно і вийшло, тільки прогнозував 1-2 місяці, а знадобилось більше 7-8 місяців.

Чого так? Після початку війни на валютному ринку змінились правила гри. З плаваючого курс став фіксованим, а от готівковий ринок де-факто пішов у вільне плавання, назвемо його умовно ринковим. Поки банки завозили з-за кордону готівкову валюту, операційні ризики та комісії за цими операціями тиснули на дельту між готівковим і безготівковим курсом. Коли готівковий ринок став більш збалансованим, готівковий курс наблизився до офіційного.

Українці повертаються з-за кордону не з порожніми кишенями Фото: ua.news

На збалансованість готівкового ринку зараз впливають настрої українців, в т.ч. тих, які повертаються з-за кордону, а оскільки наші люди працьовиті, то більшість з них повертаються не з пустими кишенями. Мінімізація дельти між готівковим і безготівковим курсом валют по факту означає, що економічні процеси відновлюються. Збільшення ж цієї дельти буде тривожним сигналом.

Чи може курс підійти впритул до офіційного 36,6? Так, така ситуація може виникнути, проте через війну такі прогнози мають багато "АЛЕ": від новин з фронту до настроїв щодо еміграції населення, щодо тримання заощаджень в гривнях і т.д.

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