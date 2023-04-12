Долар за 36,6. За яких умов співпаде офіційний та готівковий курс
"Чи може курс підійти впритул до офіційного 36,6? Так, така ситуація може виникнути, проте через війну такі прогнози мають багато "АЛЕ": від новин з фронту до настроїв щодо еміграції населення". Думка.
В принципі, як і очікували влітку 2022 року, готівковий курс має наблизитись до офіційного. Так воно і вийшло, тільки прогнозував 1-2 місяці, а знадобилось більше 7-8 місяців.
Чого так? Після початку війни на валютному ринку змінились правила гри. З плаваючого курс став фіксованим, а от готівковий ринок де-факто пішов у вільне плавання, назвемо його умовно ринковим. Поки банки завозили з-за кордону готівкову валюту, операційні ризики та комісії за цими операціями тиснули на дельту між готівковим і безготівковим курсом. Коли готівковий ринок став більш збалансованим, готівковий курс наблизився до офіційного.
На збалансованість готівкового ринку зараз впливають настрої українців, в т.ч. тих, які повертаються з-за кордону, а оскільки наші люди працьовиті, то більшість з них повертаються не з пустими кишенями. Мінімізація дельти між готівковим і безготівковим курсом валют по факту означає, що економічні процеси відновлюються. Збільшення ж цієї дельти буде тривожним сигналом.
Чи може курс підійти впритул до офіційного 36,6? Так, така ситуація може виникнути, проте через війну такі прогнози мають багато "АЛЕ": від новин з фронту до настроїв щодо еміграції населення, щодо тримання заощаджень в гривнях і т.д.Важливо