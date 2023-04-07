Найдорожче золото в історії. До яких наслідків призводить банківська криза на Заході

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Золото з вівторка тримається на позначці вище 2000 доларів за тройську унцію. Це річний максимум (такий рівень фіксувався у квітні 2022 року).

Крах великих банків у США та Швейцарії, непевність у стійкості інших банківських установ (особливо середніх та малих у США), очікування більш жорстких умов кредитування (а отже, і уповільнення економік), а також висока активність центральних банків різних держав світу в частині закупівлі золота у свої резерви – нині роблять йому висхідну траєкторію.

За даними Bloomberg, нині одними з найбільш популярних похідних інструментів на золото є квітневі колл-опціони зі страйком 2100 доларів.

Очікувана ціна золота безпрецедентна – 2300 доларів за унцію Фото: РБК

Це означає, що біржові спекулянти очікують, що ціна золота подолає цю позначку вже у цьому місяці.

Якщо таке станеться – то ми станемо свідками нового рекорду за всю історію біржової торгівлі золотом (нинішній рекорд – 2075 доларів за унцію – встановлений у серпні 2020 року).

А далі – ще цікавіше: червневі колл-опціони зі страйком торгуються, виходячи з ціни 2300 доларів.

На думку експертів, для такого стрімкого зростання мають бути створені відповідні передумови. До них відносять або продовження проблем у банківському секторі, або падіння на ринках акцій чи облігацій, або обидва явища разом узяті.

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