Самое дорогое золото в истории. К каким последствиям приводит банковский кризис на Западе

Related video

Золото со вторника держится на отметке выше 2000 долларов за тройскую унцию. Это годовой максимум (такой уровень фиксировался в апреле 2022 г.).

Крах крупных банков в США и Швейцарии, неуверенность в устойчивости других банковских учреждений (особенно средних и малых в США), ожидание более жестких условий кредитования (а следовательно, и замедления экономик), а также высокая активность центральных банков разных государств мира в части закупки золота в свои резервы – сейчас делают ему восходящую траекторию.

По данным Bloomberg, сейчас одними из самых популярных производных инструментов на золото являются апрельские колл-опционы со страйком в 2100 долларов.

Ожидаемая цена золота беспрецедентна – 2300 долларов за унцию Фото: РБК

Это означает, что биржевые спекулянты ожидают, что цена золота преодолеет эту отметку уже в этом месяце.

Если такое произойдет – мы станем свидетелями нового рекорда за всю историю биржевой торговли золотом (нынешний рекорд – 2075 долларов за унцию – установлен в августе 2020 года).

А дальше – еще интереснее: июньские колл-опционы со страйком торгуются, исходя из цены 2300 долларов.

По мнению экспертов, для столь стремительного роста должны быть созданы соответствующие предпосылки. К ним относятся либо продолжение проблем в банковском секторе, либо падение на рынках акций или облигаций, либо оба явления вместе взятые.

Источник.

Важно