Нове життя з готівкою. У чому суть нових правил Нацбанку для поводження з валютою в Україні
На валютному ринку встановилася відносна стабільність курсу. Про її причини, а також про нещодавні нововведення Нацбанку, які треба розуміти всім, розповідає економіст Вiталій Шапран.
З доларами та євро ситуація дуже проста і прогнозована. Готівковий ринок валюти перейшов у стадію збалансованості. Про це свідчить максимальне наближення готівкового курсу до безготівкового (фіксованого). Банки перестали завозити готівкову валюту з-за кордону як шалені, але ринок готівки наповнюється готівкою тими ж заробітчанами.
В Україні були досить суворі правила ідентифікації пошкодженої валюти. Обмінний пункт міг відмовити прийняти готівкову валюту, наприклад, якщо на ній був надпис ручкою або інші аномалії. Так було завжди, і на цьому банки заробляли, приймаючи готівкову валюту з пошкодженнями за 90% вартості. Поки ринок готівки наповнювали банки, то цих суворих правил ніхто не помічав, бо, як правило, самі ж банки завозили нові купюри. Коли ж постачальник номер один змінився – проблема вилізла нагору, бо в європейських країнах і в Туреччині естетичному стану банкнот ніхто уваги такої не приділяє. НБУ, звісно, проґавив цю ситуацію і провина лежить суто на регуляторі, оскільки ситуація була прогнозованою і він її мав врегулювати, але певній групі ділків дали можливість підзаробити на "неправильних" доларах та євро.
Думаю, що після публічного розголосу проблема буде вирішена. Але користуючись нагодою, хочу звернутись до громадян: якщо Вам дають іноземну валюту або гривню, яка вимазана кольоровою фарбою, не беріть такі банкноти і негайно повідомляйте в компетентні органи, бо, як правило, це банкноти з окупованих територій. Коли касир розуміє, що банк буде пограбовано, він зобов’язаний пошкодити банкноти яскравою фарбою. Тобто пофарбована банкнота – скоріш за все потрапила до її власника незаконно. Всі інші варіанти дрібних пошкоджень мають ігноруватись учасниками обміну.
До речі, наша національна валюта, як правило, знаходиться в обігу в гіршому фізичному стані, ніж іноземна валюта, наприклад, нікому не заважають надписи на гривнях )) Але тут можу заспокоїти українців: ми з готівковою гривнею обходимося толерантніше ніж, наприклад, індійці зі своєю рупією. В Індії цілком нормальним є скріплювати необхідну кількість банкнот звичайним канцелярським степлером, причому таке роблять навіть в банках.Важливо