Системна помилка влади. Як кожен українець може заробити грошей

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Якщо уважно вивчати нашу статистику, багато чого стане зрозумілим ще до оголошення списку "реформ". Просто багато хто не читає. Усі концепції розвитку України, які нині спираються на залучення зовнішніх інвестицій, приречені на провал. Подивимося на такий показник як міжнародна інвестиційна позиція.

На кінець минулого року вона становила мінус 24,6 млрд дол. Саме на цю суму ми прокредитували світову економіку більше, аніж вона нас. У платіжному балансі в статті первинних доходів маємо за десять років відтік капіталу бізнесу за кордон на рівні 180 млрд дол.

При цьому населення "завело" в Україну 140 млрд за аналогічний період у вигляді трудових трансфертів. Так ось, відкрию вам секрет правильних українських реформ: Україна реалізується як успішна країна, якщо сформує для свого населення привабливі механізми інвестування.

Повертаємось до таблиці "інвестиційної позиції". Дивимося на активи у вигляді валюти та депозитів. На кінець року — 113 млрд дол. З них: 98,4 млрд дол — готівкова валюта у позабанківському секторі!!! За перший квартал 2022 року цей показник збільшився ще на 3 мільярди.

[ + – ] Міжнародні інвестиції в Україну, таблиця ключових показників

Джерело нашого розвитку — це гроші українців. Плюс тіньова економіка, яку за допомогою м'яких стимулів потрібно залучати до офіційного сегменту.

Щодо зарубіжних інвесторів, то в нас ніхто не вкладав до війни, а після — поготів. І жоден вступ до ЄС цю карму не переб'є. Соціальний капітал — він у нас, виявляється, найголовніший з погляду інвестування та розвитку.

Як залучити гроші українців у свою країну?

А не просе**ть такі шанси як поєднання в одному історичному вікні можливостей земельної і пенсійної реформ.

Згадуємо мою ідею — дати недержавним накопичувальним пенсійним фондам ексклюзивне право на купівлю землі та здавання її у довгострокову оренду.

Чому в нас не запускається накопичувальна пенсійна модель? Тому що немає активів, які захищають вклади українців від інфляції, девальвації та банальної крадіжки.

Можна дозволити вкладати в закордонні цінні папери, але тоді модель стає ще гіршою: вся Україна працюватиме на інвестиції в закордонні економіки, і в один "прекрасний" момент цей фінансовий міхур у світі лусне разом із нашими заощадженнями.

Але земля — це єдиний та унікальний актив для довгострокового інвестування в Україні з метою отримання регулярного пасивного доходу — земельної ренти.

Дайте українцям молодше 30 років забезпечити собі старість у своїй країні та не залежати від держави. Тоді кожен мешканець країни зможе обрати: НПФ, який купує землю у Полтавській області (дорого, зате й оренда висока) або в Одеській (низька оренда, але зате й дешево).

Щоб українець, працюючи в Україні, міг створити "довгі гроші" в економіці, зібравши на старість свій "мільйон" і купивши за допомогою НПФ 30-40 га сільськогосподарської землі, отримуючи доплату до державної пенсії у розмірі 500-800 доларів в еквіваленті на місяць. Але цей шанс автори реформи та попередній уряд Гончарука злили в унітаз, віддавши право на інвестування в український чорнозем закордонним пенсійним фондам (після відкриття широкого ринку землі). Але й зараз не пізно виправити їх недоумкуватість.

Або можливість українців, які поїхали в Європу, вкладати гроші у великі логістичні, виробничі, транспортні, енергетичні проєкти під гарантію і за участю держави. З отриманням регулярного доходу як відсотків за цільовими облігаціями. Або краудфандинг народних економічних проєктів.

Моя улюблена модель ICO, Initial coin offering — форма залучення інвестицій у вигляді продажу інвесторам фіксованої кількості нових одиниць криптовалют, отриманих разовою чи прискореною генерацією під реальний економічний проєкт.

Замість випуску акцій та облігацій

Це колись під конкретний проєкт на основі технології блокчейн випускають спеціальну забезпечену криптовалюту, курс якої залежить від прибутковості проєкту в реальному секторі економіки.

Основні відмінності ICO від IPO:

При ICO немає державного регулювання. Покупці токенів і криптовалют отримують права або на фіксовані дивіденди, або на участь у майбутньому прибутку компанії, або на обмін токенів на товари або послуги проєкту.

[ + – ] Необхідно під конкретний проєкт на основі технології блокчейн випускати забезпечену криптовалюту, курс якої залежить від прибутковості проєкту в реальному секторі економіки

Усе, що матиме вихід на соціальний капітал — матиме успіх в Україні. Все, що вигадуватиметься економістами "в режимі Бога" — буде нещадно відсікатися часом і вирушати в утиль. А щодо "реформ", але без лапок, то тільки усвідомлення справжніх механізмів розвитку дозволить нам стати успішною країною. Гроші у нас є, нам мізків у процесі складання реформ трохи більше б.

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